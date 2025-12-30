الخارجية: مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والامارات

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية اليوم بيانًا رسميًا يوضح موقف القاهرة الحاسم تجاه التطورات الأخيرة والمتسارعة في اليمن.

وكشف البيان عن تحركات مصرية مكثفة تجري على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة، معلنةً عن ثقة مصر التامة في حكمة الأشقاء في السعودية والإمارات لصون وحدة الصف العربي

وقالت الوزارة في بيانها: تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها علي أعلي المستويات وعلي مدار الساعة مع كافة الأطراف المعنية.

التطورات الحالية في اليمن

وتابع البيان: تؤكد مصر ثقتها التامة في حرص الاشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في اطار اعلاء قيم الاخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

حكمة القيادتين السعودية والاماراتية في التعامل البناء مع تطورات الأوضاع في اليمن

وأضاف البيان: وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والاماراتية في التعامل البناء مع تطورات الأوضاع في اليمن والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة

وتابع البيان: وتؤكد جمهورية مصر العربية انها لن تألو جهدا في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومع الجانب اليمني وباقي الأطراف الاقليمية والدولية المعنية للعمل علي خفض التصعيد، وبما يمهد إلي التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الامن والاستقرار في المنطقة.

