أول تعليق لـ الكويت على التوتر بين السعودية والإمارات بشأن اليمن

السعودية والإمارات، أكدت دولة الكويت ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مشددة على أن أي حلول للأزمة يجب أن تُبنى على التفاهم والتراضي بين الأطراف المعنية وبما يخدم مصلحة اليمن وشعبه.

النهج المسؤول للسعودية والإمارات محل إشادة

وأشادت الكويت بالجهود والنهج المسؤول لكل من السعودية والإمارات، وحرصهما على دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، معتبرة أن هذه الجهود تساهم في تهيئة بيئة مناسبة للحوار السياسي والمصالحة.

الكويت: أمن الخليج ركيزة للأمن الوطني

أكدت الكويت أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية للأمن الوطني للمنطقة، داعية الجميع إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة والتعاون الإقليمي لمعالجة التحديات القائمة.

بيان وزارة الخارجية المصرية

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية اليوم بيانًا رسميًا يوضح موقف القاهرة الحاسم تجاه التطورات الأخيرة والمتسارعة في اليمن.



وكشف البيان عن تحركات مصرية مكثفة تجري على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة، معلنةً عن ثقة مصر التامة في حكمة الأشقاء في السعودية والإمارات لصون وحدة الصف العربي

وقالت الوزارة في بيانها: تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها علي أعلي المستويات وعلي مدار الساعة مع كافة الأطراف المعنية.

التطورات الحالية في اليمن



وتابع البيان: تؤكد مصر ثقتها التامة في حرص الاشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في اطار اعلاء قيم الاخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

