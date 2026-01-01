الخميس 01 يناير 2026
رويترز: الحكومة اليمنية فرضت قيودا على حركة الطيران من الإمارات 

رشاد العليمي، فيتو
رشاد العليمي، فيتو
نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مصدر سعودي قوله: إن وزير النقل التابع  للمجلس الانتقالي رفض توجيه الحكومة اليمنية بشأن الطيران.

رويترز: الحكومة اليمنية فرضت قيودا على حركة الطيران من الإمارات 

وأكد المصدر السعودي لـ رويترز أن الحكومة اليمنية فرضت قيودا على حركة الطيران من أبو ظبي ودبي، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بشأن الطيران من الإمارات جاء لتهدئة التصعيد.

وفي وقت سابق من اليوم صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن قرار إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن لا يعني القطيعة أو التنكر للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح مسار التحالف وبما يخدم الأهداف المشتركة.

العليمي: حماية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تمثل مسئولية وطنية

وقال العليمي: إن حماية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تمثل مسئولية وطنية، تدرك القيادة اليمنية ما تحققه من مكاسب، كما تعي في الوقت ذاته مخاطر التفريط بها، مؤكدًا أن هذه الشراكة تشكل ركيزة أساسية في دعم مساعي استعادة الدولة اليمنية.

اليمن: القرارات الأخيرة لم تكن تعبيرًا عن رغبة في التصعيد أو الانتقام

وأوضح رئيس مجلس القيادة أن القرارات الأخيرة لم تكن تعبيرًا عن رغبة في التصعيد أو الانتقام، بل جاءت استجابة لمقتضيات المرحلة، وبما ينسجم مع الهدف الرئيس المتمثل في خدمة معركة استعادة الدولة اليمنية، سلمًا أو حربًا.

رشاد العليمي: التزام جميع الأطراف بمعالجة القضية الجنوبية في إطار وطني جامع

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، شدد العليمي على التزام جميع الأطراف بمعالجة القضية الجنوبية في إطار وطني جامع، وبعيدًا عن الصراعات المسلحة، بما يعزز فرص الاستقرار ويجنب البلاد مزيدًا من التعقيدات.

وأكد أن أية إجراءات تُتخذ ستظل موجّهة نحو دعم المسار الوطني، والحفاظ على وحدة الصف، وتعزيز جهود إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

