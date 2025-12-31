وزير خارجية عُمان: تنسيق وثيق مع السعودية لدعم أمن المنطقة واستقرار اليمن

18 حجم الخط

أكد وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، التزام بلاده بمواصلة الجهود المشتركة مع المملكة العربية السعودية، بما يحقق الخير والأمن والاستقرار للجميع، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزير خارجية عمان: مباحثات في الرياض حول تطورات الملف اليمني



وأوضح البوسعيدي أن زيارته إلى الرياض شهدت مباحثات موسعة مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تناولت آخر المستجدات على الساحة اليمنية، في ظل التطورات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

دعم عماني للحلول السياسية وتغليب الحوار في اليمن



وأشار وزير الخارجية العُماني إلى أن اللقاء ركّز على سبل دعم المسار السياسي في اليمن، وضرورة تشجيع الحلول التوافقية والحوار الشامل بين جميع الأطراف، بما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته، ويخفف من معاناة الشعب اليمني.

عُمان والسعودية: رؤية مشتركة لأمن المنطقة

وأكد البوسعيدي أن السلطنة والمملكة تتشاركان رؤية واحدة تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي، ورفض التصعيد، والعمل على معالجة الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، بما ينعكس إيجابًا على أمن الخليج والمنطقة ككل.



واختتم وزير الخارجية العُماني تصريحاته بالتأكيد على أن التشاور والتنسيق مع السعودية سيستمران خلال المرحلة المقبلة، في إطار السعي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز فرص السلام والاستقرار، لا سيما في اليمن.

السعودية والإمارات، وأكدت سلطنة عمان أن تحقيق السلام في اليمن لن يتم إلا عبر حلول سياسية توافقية، تشمل جميع الأطراف، مشددة على أن أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد المعاناة الإنسانية، في ظل أزمة ممتدة ألقت بظلالها على اليمن والمنطقة بأسرها.

وأعربت سلطنة عمان عن أملها في الوصول إلى تفاهمات قائمة على التراضي بين الأطراف اليمنية، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويحفظ الأمن الوطني لدول الجوار، مؤكدة أن استقرار اليمن يمثل ركيزة أساسية لأمن الإقليم ككل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.