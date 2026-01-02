زيلينسكي يعين أوليج إيفاشينكو رئيسا جديدا للاستخبارات العسكرية

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعيين رئيس جهاز المخابرات الخارجية أوليج إيفاشينكو، رئيسا جديدا للاستخبارات العسكرية، خلفا لكيريل بودانوف، الذي عين رئيسا لمكتب الرئاسة الأوكرانية.

تعيين أوليج إيفاشينكو رئيسا لجهاز المخابرات الخارجية الأوكرانية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضح زيلينسكي في قناته على "تلجرام" أنه التقى بإيفاشينكو، مضيفا: "اعتبارا من اليوم، سيواصل أوليج إيفاشينكو خدمة دولتنا وتنفيذ المهام المتعلقة بالاستخبارات العسكرية لـ أوكرانيا".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرض زيلينسكي في وقت سابق على كيريل بودانوف تولي منصب رئيس مكتب الرئاسة، وهو العرض الذي وافق عليه الأخير.

قيادة الاستخبارات العسكرية

وعلى الرغم من عدم نشر المراسيم الرسمية للتعيين على الموقع الإلكتروني للرئاسة حتى اللحظة، إلا أن ديمتري ليتفين، مستشار الاتصالات في مكتب الرئاسة، أوضح أن الإجراءات الرسمية لتعيين بودانوف في منصبه الجديد قد بدأت بالفعل.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية ونواب في البرلمان قد استبقوا الإعلان الرسمي بتسريبات تفيد بأن إيفاشينكو سيحل محل بودانوف في قيادة الاستخبارات العسكرية، عقب انتقال الأخير إلى المكتب الرئاسي، خلفا لأندريه يرماك الذي استقال أواخر نوفمبر الماضي في أعقاب فضيحة الفساد التي هزت أوكرانيا.

