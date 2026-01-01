كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين مودرن سبورت والإسماعيلي في الشوط الأول

18 حجم الخط

تعادل الإسماعيلى مع مودرن سبورت، سلبيا في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما اليوم الخميس، باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتلقى محمد صبري لاعب مودرن سبورت البطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم لكن لم تنجح محاولاتها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

دخل الإسماعيلى المباراة محتلا المركز الرابع بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، في الوقت الذى يحتل فيه مودرن سبورت المركز السادس برصيد نقطة وحيدة.

تشكيل مودرن سبورت ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، علي فوزي، خالد رضا

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، محمد صبري

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، وليد علي، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، رشاد المتولي، محمود ممدوح

تشكيل الإسماعيلي ضد مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر



في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

وفي خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى ومحمد نصر وعبدالله محمد وغبراهيم النجعاوي

وفي خط الوسط: حسن صابر ومحمد سمير كونتا وعبد الرحمن كتكوت

وفي خط الهجوم: خالد النبريصي ومروان حمدي ونادر فرج.

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقا، جرى توزيعها على 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية

جوائز كأس عاصمة مصر

وخصصت رابطة الأندية المحترفة، جوائز مالية كبرى للبطولة، ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

