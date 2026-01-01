روما الإيطالي يكشف لـ"فيتو" حقيقة التفاوض مع محمد صلاح للتعاقد معه

18 حجم الخط

حسم فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، الجدل المنتشر بشأن إمكانية عودة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، إلى صفوف الذئاب خلال الفترة المقبلة، في ظل الحديث عن وجود أزمة بين اللاعب وإدارة ناديه الحالي.

حقيقة مفاوضات روما لضم محمد صلاح

وقال ماسارا في تصريحات خاصة لموقع “فيتو”: “محمد صلاح لا يحمل جواز سفر أوروبي، ولا نمتلك حاليًا أي مكان متاح للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة الفريق”.

وعند سؤاله عن إمكانية التخلي عن أحد اللاعبين لإتاحة المجال أمام ضم صلاح، شدد المدير الرياضي لفريق روما على أن هذا الأمر غير مطروح، مؤكدا: “التخلي عن لاعب من أجل ضم صلاح غير ممكن في الوقت الحالي”.

محمد صلاح

أزمة محمد صلاح مع ليفربول

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الأنباء حول توتر العلاقة بين محمد صلاح وإدارة ليفربول، إلى جانب المدير الفني آرني سلوت، على خلفية جلوس النجم المصري على مقاعد البدلاء خلال بعض المباريات الأخيرة، ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبله مع الريدز.

وبذلك يغلق نادي روما الباب أمام عودة محمد صلاح في الفترة الحالية، رغم ارتباط اسمه بالنادي الإيطالي الذي سبق له الدفاع عن ألوانه قبل انتقاله إلي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017.

ويتواجد محمد صلاح حاليا مع منتخب مصر المشارك في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة دور الـ 16 أمام منتخب بنين.

