الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
18 حجم الخط

 تعادل فريق توتنهام هوتسبير، مع نظيره  برينتفورد، سلبيا بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة حماس بين الفريقين، منذ الدقائق الأولي، حيث حاول كل فريق هز شباك المنافس علي أمل تحقيق الفوز لكن فشل محاولاتهم لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. 

تشكيل توتنهام أمام برينتفورد

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – روميرو – فان دي فين – سبينس

خط الوسط: بالينيا – بينتانكور – غراي

خط الهجوم: كودوس – ريتشارليسون – أودوبير

وجلس علي دكة بدلاء توتنهام كل من: كينسكي – أوستن – دراجوسين – دانسو – تيل – ديفيز – كولو مواني – سكارليت – أولوسيسي

ترتيب توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يحتل توتنهام المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات وخسارة 7 مباريات، فيما يحتل فريق برينتفورد المركز الـ 9 برصيد 27 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 مباريات وخسارة 8 مباريات،

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توتنهام هوتسبير توتنهام برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

روما الإيطالي يكشف لـ"فيتو" حقيقة التفاوض مع محمد صلاح للتعاقد معه

الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر (صور)

حمزة عبد الكريم يتابع حسابات برشلونة على إنستجرام بعد اقتراب انتقاله للفريق

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين مودرن سبورت والإسماعيلي في الشوط الأول

الخطيب يقدم واجب العزاء في حمدي جمعة نجم الأهلي السابق

تشكيل مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

الجونة يفوز على وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

أشرف بن عياد يعلن انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

محمد معروف حكما لمباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

حالة الطقس غدا، ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار بهذه الشواطئ

روما الإيطالي يكشف لـ"فيتو" حقيقة التفاوض مع محمد صلاح للتعاقد معه

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بتخطي الأمور الصعبة

أدعية قبل صلاة الفجر للفرج وقضاء الحوائج

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads