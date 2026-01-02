التعادل يحسم مواجهة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

تعادل فريق توتنهام هوتسبير، مع نظيره برينتفورد، سلبيا بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة حماس بين الفريقين، منذ الدقائق الأولي، حيث حاول كل فريق هز شباك المنافس علي أمل تحقيق الفوز لكن فشل محاولاتهم لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل توتنهام أمام برينتفورد

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – روميرو – فان دي فين – سبينس

خط الوسط: بالينيا – بينتانكور – غراي

خط الهجوم: كودوس – ريتشارليسون – أودوبير

وجلس علي دكة بدلاء توتنهام كل من: كينسكي – أوستن – دراجوسين – دانسو – تيل – ديفيز – كولو مواني – سكارليت – أولوسيسي

ترتيب توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يحتل توتنهام المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات وخسارة 7 مباريات، فيما يحتل فريق برينتفورد المركز الـ 9 برصيد 27 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 مباريات وخسارة 8 مباريات،

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.