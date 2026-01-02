شكوك حول مشاركة قائد بنين أمام مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا

18 حجم الخط

تسود حالة من الغموض بشأن موقف ستيف بنسليمان، قائد منتخب بنين، من المشاركة في مواجهة منتخب مصر المرتقبة بدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بسبب معاناته من وعكة صحية.

تطورات الحالة الطبية لقائد منتخب بنين

وكان بنسليمان قد تعافى مؤخرا من الإصابة بالإنفلونزا واستعاد لياقته البدنية كاملة، ما أتاح له المشاركة في مباراتي بنين أمام بوتسوانا والسنغال، إلا أن اللاعب عانى من نوبة حمى في مساء اليوم التالي لمواجهة السنغال، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي لإخضاعه لسلسلة من الفحوصات الطبية، في ظل عدم شعوره بالجاهزية الكاملة حتى الآن، لتظل مشاركته أمام مصر غير محسومة.

وفي السياق ذاته، تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة الظهير الأيسر المخضرم ديفيد كيكي، بعدما تعرض لإصابة في عضلة الساق خلال التدريبات، وهو ما قد يحرمه من التواجد في اللقاء المرتقب.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني لمنتخب بنين موقف الثنائي خلال الساعات المقبلة، وفقًا لنتائج الفحوصات الطبية ومدى جاهزيتهما البدنية قبل مواجهة الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، بعد تأهل الأخير لهذا الدور كثالث عن المجموعة الرابعة، التي تصدرها منتخب السنغال بـ7 نقاط ثم الكونغو الديمقراطية 7 نقاط ثم بنين 3 نقاط، وأخيرا بوتسوانا بدون نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

وتنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

