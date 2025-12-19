كل ما تريد معرفته عن المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2025.. مواعيد مباريات الفرق.. الجزائر صاحب أعلى قيمة تسويقية والسودان الأقل.. وغينيا الاستوائية طموح يتحدى الأرقام

18 حجم الخط

تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع مشاركة نخبة منتخبات القارة في واحدة من أقوى النسخ على مستوى المنافسة.

وتأتي المجموعة الخامسة كإحدى المجموعات التي تجمع بين الخبرة التاريخية والطموحات المتباينة، حيث تضم منتخبات الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، والسودان.

وتبدو المجموعة الخامسة من الناحية النظرية غير متكافئة، سواء على مستوى الأسماء أو القيمة التسويقية، لكنها تحمل في طياتها احتمالات متعددة ومباريات قد لا تخلو من المفاجآت، كما اعتادت البطولة القارية في نسخها السابقة.

الجزائر: ثقل تاريخي ونجومية أوروبية

يدخل منتخب الجزائر منافسات المجموعة باعتباره المرشح الأبرز للتأهل والصدارة، متسلحا بـ تاريخ قوي في البطولة القارية، إلى جانب امتلاكه مجموعة من أبرز المحترفين في الدوريات الأوروبية.

ويضم “محاربو الصحراء” أسماء كبيرة مثل رياض محرز وإسماعيل بن ناصر ومحمد الأمين عمورة ولوكا زيدان، ما يمنح المنتخب قوة وخبرة كبيرة في إدارة المباريات الحاسمة.

ويمتلك المنتخب الجزائري سجلا ذهبيا في كأس الأمم الإفريقية، حيث توج باللقب مرتين من قبل، عامي 1990 و2019، وهو ما يجعله أحد أكثر منتخبات المجموعة خبرة في التعامل مع ضغوط البطولة.

وعلى المستوى التسويقي، تبلغ القيمة السوقية لمنتخب الجزائر نحو 235.60 مليون يورو وفق “ترانسفير ماركت”، ليكون الأعلى قيمة في المجموعة، ومن بين الأغلى على مستوى البطولة ككل.

ورغم الأفضلية الواضحة، إلا أن المنتخب الجزائري يواجه بعض التحديات، أبرزها الغيابات المحتملة لبعض العناصر بسبب الإصابات مثل حسام عوار، وهو ما قد يفرض على الجهاز الفني حلولا بديلة.

بوركينا فاسو.. منافس عنيد بلا ألقاب

على الجانب الآخر، يظهر منتخب بوركينا فاسو كأحد المنافسين الأقوياء على بطاقة التأهل، رغم غياب الألقاب عن خزائنه.

ويملك المنتخب سجلا جيدا في البطولة، حيث حقق أفضل إنجاز له بالحصول على وصافة نسخة 2013، إلى جانب مشاركات مستقرة في السنوات الأخيرة.

ويعتمد المنتخب البوركيني على مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، أبرزهم بيرتراند تراوري وإدموند تابسوبا.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب حوالي 118.10 مليون يورو، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر.

غينيا الاستوائية: طموح يتحدى الأرقام

منتخب غينيا الاستوائية يدخل البطولة بطموحات كبيرة، رغم الفارق الواضح في الإمكانيات مقارنة بمنتخبي الجزائر وبوركينا فاسو.

وسبق للمنتخب أن قدم واحدة من مفاجات البطولة بوصوله إلى نصف نهائي نسخة 2015، وهو ما يمنحه ثقة إضافية قبل انطلاق المنافسات.

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب غينيا الاستوائية نحو 18.70 مليون يورو، وهي قيمة تعكس محدودية الأسماء اللامعة، لكنها لا تقلل من قدرة الفريق على الظهور بشكل منظم، خاصة مع الاعتماد على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة.

السودان.. تاريخ عريق وتحدي صعب

أما منتخب السودان، فيدخل المجموعة وهو يحمل تاريخ خاص في البطولة، بعدما توج بلقب كأس أمم إفريقيا عام 1970، كأحد أقدم أبطال القارة، إلا أن الواقع الحالي يضع المنتخب في موقف صعب، في ظل الفوارق الكبيرة على مستوى الإمكانيات.

وتعد القيمة التسويقية لمنتخب السودان الأقل في المجموعة، حيث تبلغ نحو 2.28 مليون يورو فقط.

مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا

24 ديسمبر: بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ـ الساعة 2:30 عصرا.

24 ديسمبر: الجزائر والسودان ـ الساعة 5 مساء.

28 ديسمبر: غينيا الاستوائية والسودان ـ الساعة 5 مساء.

28 ديسمبر: الجزائر وبوركينا فاسوـ الساعة 7:30 مساء.

31 ديسمبر: غينيا الاستوائية والجزائر ـ الساعة 6 مساء.

31 ديسمبر: السودان وبوركينا فاسوـ الساعة 6 مساء.

