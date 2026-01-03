ذكرى مقتل قاسم سليماني، الجنرال الذي أعاد تشكيل نفوذ إيران خارج حدودها

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 2020، قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري، في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الدولي.

والحدث لم يكن مجرد عملية عسكرية خاطفة، بل لحظة مفصلية أعادت رسم خطوط التوتر في الشرق الأوسط، وفتحت مرحلة جديدة من الصراع غير المباشر بين واشنطن وطهران.

من هو قاسم سليماني وكيف صعد إلى مركز التأثير؟

برز قاسم سليماني داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية منذ ثمانينيات القرن الماضي، خلال الحرب العراقية الإيرانية، قبل أن يتدرج داخل الحرس الثوري وصولًا إلى قيادة “فيلق القدس”، الذراع المسؤولة عن العمليات الخارجية لإيران.

وعلى مدار سنوات، تحول سليماني إلى أحد أكثر القادة نفوذًا داخل النظام الإيراني، ليس فقط بصفته قائدًا عسكريًا، بل كمهندس لسياسة النفوذ الإقليمي، مستفيدًا من فراغات السلطة والصراعات الممتدة في المنطقة.

بصمات سليماني الإقليمية، النفوذ الإيراني عبر الحلفاء

ارتبط اسم سليماني بملفات إقليمية معقدة، شملت العراق وسوريا ولبنان واليمن ولعب دورًا محوريًا في دعم جماعات مسلحة حليفة لإيران، وساهم في تنسيق شبكات نفوذ عسكرية وسياسية خارج الحدود الإيرانية، ما جعله لاعبًا أساسيًا في معادلات القوة الإقليمية.

في المقابل، صنفته الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية كعقل مدبر لعمليات تهدد مصالحها وحلفاءها، ووضعته على قوائم العقوبات، معتبرة أن تحركاته تجاوزت الأدوار العسكرية التقليدية.

اغتيال سليماني وتداعياته

في يناير 2020، أعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن الغارة التي أودت بحياة سليماني، مبررة العملية بأنها خطوة وقائية لمنع هجمات وشيكة.

أثار الاغتيال ردود فعل متباينة، بين إدانات دولية وتحذيرات من تصعيد واسع، وبين احتفاء داخل إيران وحلفائها باعتباره “قائدًا سقط في المواجهة”.

وأعقب الحادث تصعيد محدود، شمل قصفًا إيرانيًا لقاعدة عين الأسد في العراق، قبل أن يتراجع الطرفان عن مواجهة مباشرة شاملة غير أن تداعيات الاغتيال استمرت، إذ أعاد ترتيب مراكز القوة داخل المنظومة الإيرانية، وترك فراغًا في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة.

وهكذا، تبقى ذكرى مقتل قاسم سليماني علامة فارقة في تاريخ الصراع الإقليمي، ليس فقط لأنها أنهت مسيرة أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، بل لأنها كشفت هشاشة التوازن بين الردع والتصعيد في منطقة لا تزال تعيش على حافة الانفجار.

