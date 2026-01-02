مقرها سنورس، 676 ألف ناخب يختارون 3 نواب غدا بالدائرة الثالثة بالفيوم

18 حجم الخط

يتوجه غدا إلى صناديق الاقتراع في الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، 667149 ناخبا مقيدون في 73 مركزا انتخابيا، تضم 93 لجنة فرعية، لاختيار 3 نواب من المرشحين لمجلس النواب البالغ عددهم 6 مرشحين وصلوا للجولة الثانية.

نتيجة الجولة الأولى

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت نتائج الدائرة الثالثة بالفيوم الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، ومقرها مركز شرطة سنورس، نتيجة المرحلة الأولي، وكان عدد من أدلوا بأصواتهم 140677 ناخبا منهم 131985 صوتا صحيح، 8692 صوتا باطلا، وبعد إضافة أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وصل لمرحلة الحسم والإعادة كل من:

اللواء طه عبد التواب وحصل على 60460 صوتا الدكتور حمادة سليمان وحصل على 53447 صوتا وحمد دكم وحصل على 28461 صوتا حازم فايد وحصل على 30523 صوتا ربيع أبو كمال، وحصل على 28423 صوتا منجود الهواري، وحصل على 35004 صوتا.

من لهم حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، وتنافس في الجولة الأولى في هذه الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، وأسفرت الجولة الأولى عن إجراء الإعادة بين المرشحين الستة سابقي الذكر.

يذكر ان محافظة الفيوم قد أعدت اللجان لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال جولة الإعادة.

