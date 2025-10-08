بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

كشفت مصادر سياسية، عن قيام عدد من قيادات وشباب القبائل بمحافظة مطروح، بالتقدم إلى الشيخ إبراهيم العرجانى رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بطلب للتدخل لدعم ترشح النائب أحمد رسلان في انتخابات مجلس النواب المقبل.

جاء ذلك بعدما تردد خلال الساعات الماضية، استبعاد رسلان من ترشيحات حزب الجبهة الوطنية بالقائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب المقبل.

قيادات وشباب قبائل مطروح

وأكدت المصادر، أن قيادات وشباب قبائل مطروح الذين تربطهم علاقات قوية بالنائب السابق أحمد رسلان والقيادى البارز بحزب الجبهة، قالوا في طلبهم الموجه للشيخ إبراهيم العرجانى أن رسلان بعد بمثابة الأب لهم، ويأملون التدخل للإبقاء عليه في القائمة الوطنية.

وكان الدكتور عاصم الجزار رئيس جزب الجبهة الوطنية، أن اختيارات المرشحين لمجلس النواب ستتسم بالتنوع المهني والفئوي والنوعي، مشددا على أن الحزب رغم أنه يخوض تجربته الانتخابية الأولى بمجلس النواب لكنه يواجه تحديا كبيرا، يتمثل في زيادة عدد خياراته عن المقاعد المخصصة بالقائمة، وعن عدد المقاعد الفردية التي قرر الحزب خوض الانتخابات عليها، لذا كان القرار بتشكيل لجنة للاختيارات مع وضع معايير محددة لضمان تمثيل الحزب بالبرلمان بشكل مؤثر وكفء.

تجربة انتخابات الشيوخ

وقال الجزار خلال اجتماعه مع عدد من قيادات الحزب: لم نعد أحدا بشيء منذ بدء التأسيس، ولن نستطيع إرضاء كل الطامحين ونراهن على تماسك التنظيم الحزبي في دعم مرشحينا، خاصة أن الحزب يدار بنظام مؤسسي وتشكيل لجان في كل الأمور المصيرية، ومنها انتخابات النواب، ولا نعرف الإدارة الفردية، موضحا أنه تجربة انتخابات الشيوخ كانت جيدة وظهر فيها قيادات وشباب وسيدات الحزب بشكل مشرف.

التنظيمات السياسية

وشدد رئيس حزب الجبهة الوطنية على أن الالتزام الحزبي يمثل أبجديات العمل السياسي خاصة في حزب يسعى لرسم صورة مختلفة عن التنظيمات السياسية، بهدف إثراء وتعميق الحياة السياسية موضحا أن الحزب سيدعم مرشحيه ببرنامج قوي ومتميز وخطط تفصيلية خلال الخمس سنوات المقبلة، وتنظيم حزبي كبير وقوي ومتنوع يحقق أهداف الحزب ورسالته وقادر على التواصل مع رجل الشارع في كل القرى والنجوع والمدن.

ومن ناحيته، أكد السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن تجربة المشاركة في التحالف والقائمة الوطنية أمر جيد للحزب في بداية رحلته الانتخابية، نظرا لضرورة التوافق خلال هذه المرحلة من عمر الوطن مع كل حزب في تنفيذ برامجه وسياساته داخل البرلمان، موضحا أن اختيار المرشحين مر بمراحل مختلفة سواء الترشح من القواعد والمحافظات، ثم لجان الأمانة العامة لضمان تحقق الشروط وكذلك تنوع المرشحين.

انتخابات النواب ليست نهاية المطاف

وشدد القصير على أن انتخابات النواب ليست نهاية المطاف، بل هناك مواقع أخرى لقيادات الحزب وكوادره سواء في المجالس المحلية التي يسعى الحزب لاجرائها في أقرب فرصة، أو في مواقع أخرى.

ترشيحات النواب

كما أوضح أن ضم عناصر جديدة في ترشيحات النواب لا يمثل خروج على مبادئ الحزب خاصة أن عمر الكيان لم يتجاوز عدة أشهر.. وطالب امين عام الحزب من كافة الكوادر الإلتزام بالاكتفاء بمرشحي الحزب الذين تم اختيارهم بعناية ودعمهم ليظهر كوادره بشكل يتناسب مع رونق الحزب الذي ظهر وتأكد عند التأسيس.

