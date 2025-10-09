الاستقالات الجماعية تضرب الأحزاب.. اعتراضات على سياسات الترشيح فى انتخابات مجلس النواب أبرز الأسباب.. واتهامات بغياب الشفافية والمصداقية وظهور سطوة المال السياسى

شهد عدد من الأحزاب السياسية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من التوتر السياسى بعد إعلان عدد من الأعضاء استقالتهم من تلك الأحزاب اعتراضا على سياسات الترشيح فى انتخابات مجلس النواب وغياب الشفافية والمصداقية وظهور سطوة المال السياسى، الأمر الذى وصفه البعض بالأزمات التى تضرب الأحزاب بسبب الانتخابات البرلمانية.

حزب حماة الوطن

أعلنت أمانة الوراق بحزب حماة الوطن استقالتها بكامل تشكيلها وأعضائها، اعتراضًا على ما وصفوه بـ«غياب الشفافية والمصداقية» في اختيار مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025.

انفراد بعض الأشخاص بالقرارات المصيرية

وجاء في بيان الاستقالة وفقا لما نشرته حنان فايز شرشار على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الحزب شهد خلال الفترة الأخيرة «انفراد بعض الأشخاص بالقرارات المصيرية وغياب العدالة في الاختيار»، إلى جانب «الاستعانة بأشخاص من خارج الحزب ليس لهم أي تواجد سابق داخله»، ما أثار حالة من الغضب بين الكوادر والأعضاء القدامى الذين شاركوا في بناء الحزب داخل المحافظة.

بيان استقالة أمانة الوراق، فيتو



وأكدت الأمانة في بيان استقالتها الذى وقّع عليه علاء المليجي أمين التنظيم، وحنان فايز شرشار أمين القسم، أن قرارها جاء احتجاجًا على تجاهل كوادر الحزب في أمانات الجيزة، والاكتفاء بترشيحات لم تمثل القواعد التنظيمية الحقيقية للحزب.

اتهامات لأحد القيادات بالحزب

وسبق وظهرت حنان فايز في فيديو توجه اتهامات لأحد القيادات بالحزب حول بيع المقاعد النيابية لمرشحي الحزب، وهو ما نفاه الحزب في حينها.

حزب الجبهة الوطنية

كما شهدت الأيام الأخيرة، تداول صور استقالات جماعية لأمانة مركز الواسطى لحزب الجبهة الوطنية شمال محافظة بنى سويف، من أمانة الحزب، وذلك بسبب تعنت أمين عام الحزب بالمحافظة بني سويف لأمانة الواسطى، وعدم تلقى منه أي دعم معنوي أو مادي خلال الفترة السابقة لأمانة المركز.

استقالة أمانة الواسطى

وجاءت الاستقالات الجماعية لأمانة حزب الجبهة الوطنية بمركز الواسطى ببنى سويف، نصا «حزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف أمانة مركز الواسطى، استقالة جماعية نعتذر لأنفسنا ولأهلنا ولأحبائنا ولكل من أيدنا في هذه المرحلة الصعبة من عمر حزب الجبهة الوطنية، حزب الجبهة الوطنية ولد عملاقا ويموت بالتصرفات الفردية».

استقالة أمانة الواسطى

وقالوا: «لقد شاركنا في الحزب من أجل مبدأ لا من أجل مصلحة وحين غابت المبادىء وظهرت سطوة المال السياسي أصبح الإنسحاب هو الموقف الأنسب انسجامًا مع ضمائرنا وإحتراما لتاريخ الواسطى ودورها القيادي الذي لا يمكن طمسه أو تجاوزه نعلن استقالتنا من الحزب».

ولفتوا إلى أنه «قد تقدم بالاستقالة كافة الأمانات النوعية والوحدات الحزبية بجميع المجالس القروية بالواسطى وكذلك الأمانات الفرعية».

ووفقا للمصادر، أن السبب وراء الاستقالة، الدفع بمرشح فى انتخابات مجلس النواب من خارج أمانة الواسطى.

حزب الوفد

فيما شهد حزب الوفد أزمة أيضا، بسبب قيام الحزب بالدفع بمرشحين على فى نفس الدائرة، حيث أكد علاء غراب، عضو الجمعية العمومية بحزب الوفد، أنه حصل على خطاب رسمي من عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، للترشح في انتخابات مجلس النواب عن دائرة أوسيم بمحافظة الجيزة.

أزمة داخل الوفد بعد منح خطاب ترشح واحد لمرشحين

وقال غراب في تصريح لـ فيتو إنه فوجئ بأن أحد أعضاء حزب آخر قابل رئيس الوفد عن طريق أحد قيادات الحزب، وحصل على نفس الخطاب الموجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقدم بأوراق ترشحه اليوم في نفس الدائرة، وحصل على رمز النخلة.

وأضاف: أنا من أبناء الوفد منذ ٤٠ عامًا، فكيف يُمنح خطاب مماثل لشخص من خارج الحزب، ويتم عمل عضوية له بشكل مفاجئ؟، معبرًا عن استيائه من الطريقة التي تم التعامل بها مع ترشحه.

