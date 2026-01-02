الجمعة 02 يناير 2026
سياسة

التفاصيل الكاملة لمواعيد استقبال أعضاء النواب بمقر العاصمة الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
تنطلق مراسم وإجراءات استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.

ومن المقرر استقبال الأعضاء المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات 2025 بنظامي الفردي والقائمة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 4 يناير 2026.

استعدادات الأمانة العامة لاستقبال أعضاء مجلس النواب 2026

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة لاستقبال الأعضاء الفائزين. 

موعد استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد 

ومن المقرر يبدأ استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد، من الساعة الحادية عشر صباحًا، وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة، لاستخراج كارنيهات العضوية.

تقسيم النواب إلى 3 أيام حسب المحافظات

وحددت الأمانة العامة لمجلس النواب، مواعيد النواب، حسب المحافظات على النحو التالي: 

الأحد 6 يناير 2026

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (القاهرة - القليوبية - الدقهلية- المنوفية).

الإثنين 5 يناير 2026

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية - كفر الشيخ - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج).

الثلاثاء 6 يناير 2026

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الشرقية - دمياط - بورسعيد- الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية - البحيرة - مطروح).

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 تنطلق من العاصمة الجديدة، في 12 يناير المقبل، تمهيدا لبدء أعمال الفصل التشريعي الثالث للمجلس. 

