5 أسباب لتفاقم مشاكل الجهاز الهضمي وفشل العلاج، تعرفي عليها

اضطرابات الجهاز الهضمي عديدة ومزعجة، وهي عبارة عن انتفاخ أو غازات أو إسهال أو إمساك أو آلام، وجميعها تحدث نتيجة العادات الغذائية الخاطئة.

والمعدة هى بيت الداء وكلما كانت بصحة جيدة كلما كان الجسم فى أفضل حالاته والعكس صحيح، لذا يجب الاهتمام بعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

6 أسباب لتفاقم مشاكل الجهاز الهضمي 

يقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن بطانة الأمعاء تتجدد تلقائيا كل 3 أو 5 ايام، فهى نعمة من الله سبحانه وتعالى، وبالتالى علاج أي مشكلة فى الجهاز الهضمي سهل وبسيط، ولكن هناك 6 أخطاء توقف عملية تجدد الأمعاء ما يسبب تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، ومن هذه الأخطاء:

  • النوم السيء، واضطراب النوم يسبب ارتفاع الكورتيزول ما يضعف حاجز الأمعاء، والدراسات تقول إن ليلة واحدة فقط من النوم السيئ، يمكن أن تزيد نفاذية الأمعاء.
  • الإفراط في مسكنات NSAIDs، مثل 
    إيبوبروفين، وديكلوفيناك، وهم يهدون الألم مؤقتا، لكن يأذون الخلايا، ويضعفوا جدار الأمعاء، لذلك يجب عدم الإسراف فى تناول المسكنات.
  • نقص الزنك، وهو العنصر الأساسي لإصلاح الوصلات الضيقة بين الخلايا، وعندما يقل الزنك يصبح تجدد الخلايا أبطيء، وتظهر مشاكل عديدة ليس فى الأمعاء فقط.
اضطرابات الجهاز الهضمي 
  • الإضافات والمواد الحافظة، مثل المستحلبات، والملونات، والمواد الحافظة، فهى تؤثر على الغشاء المخاطى، وتزيد التهاب المعدة والأمعاء.
  • التوتر المزمن والمستمر يرفع الكورتيزول لفترات طويلة، ما يقلل تدفق الدم للأمعاء، ويوقف الإصلاح التلقائي لها.
  • السكر المكرر والأكل المعالج، يزيد البكتيريا الضارة، ويقلل البكتيريا النافعة، ويزيد الالتهاب، ويضاعف نفاذية الأمعاء بشكل مباشر.

وأضاف سلامة، أن الحل هنا دعم تجديد بطانة الأمعاء، وذلك من خلال الحصول والزنك والجلوتامين، وفيتامين A، وبيوتيرات أى دهون صحية، مع النوم العميق، وتوازن الكورتيزول، وتنوع الأطعمة الطبيعية، وتناول طعام غني بالبوليفينولات  مثل الخضار والشاي الاخضر.

