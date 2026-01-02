الجمعة 02 يناير 2026
حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل عجلات قطار العياط

مصرع سيدة، فيتو
مصرع سيدة، فيتو
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر اصطدام قطار بها، أثناء عبورها السكة الحديد في العياط

 

تفاصيل مصرع سيدة صدمها قطار في العياط

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بـمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بسيدة في العياط، فتوجهت قوة أمنية لمكان الحادث.

 

وبإجراء التحريات تبين أن سيدة أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، لتلقى مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

