180 ألف جنيه لمتر التجاري في مزاد علني بأكتوبر الجديدة

18 حجم الخط

عقد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، جلسة مزاد علني بمقر الجهاز، لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية والصيدليات، وسط حضور غفير من المستثمرين ورواد الأعمال.

شمل المزاد طرحًا متنوعًا استهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية الكبرى في المدينة، وخاصة في منطقة "غرب المطار" ومنطقة "زهراء أكتوبر الجديدة"،ابني بيتك ,,سكن مصر وتضمن:

محلات تجارية: بمساحات متنوعة تبدأ من 10 م2 لتناسب مختلف الأنشطة (سوبر ماركت، مطاعم).

صيدليات: لخدمة قطاعات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين".

وحدات إدارية: لتوفير مقرات للشركات والعيادات الطبية.

شهدت الجلسة منافسة قوية بين المزايدين، مما عكس القيمة المضافة لـ مدينة أكتوبر الجديدة كمركز جذب استثماري رائد في عام 2025. وأسفر المزاد عن نتائج استثنائية، حيث:

سعر المتر: سجلت أسعار الترسية للمحلات التجارية أرقامًا تعكس حجم القوة الشرائية المتوقعة بالمدينة، مقتربة من حاجز الـ ١٨٠ ألف جنيه للمتر في المناطق الأكثر تميزًا.

أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذا المزاد يأتي كختام قوي لعام 2025، مشيرًا إلى أن المدينة باتت وجهة الاستثمار الأولى.

وأضاف أن الجهاز مستمر في طرح الفرص الاستثمارية لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، وضمان توافر الخدمات الأساسية فور تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

حضر جلسة المزاد ممثلو مجلس الدولة، وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.

جددت وزارة الإسكان تحذيراتها للمواطنين المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي، حول التصرف بالبيع أو التنازل عن شقق الإسكان الاجتماعي إلا بعد انتهاء المدة القانونية والرجوع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشارت إلى أنه لا يتم التعامل مع أجهزة المدن مع أي توكيلات بيع أو تنازل على شقق الإسكان الاجتماعي في إنهاء إجراءات التقديم على المرافق حتى لا يعرض المواطن للمساءلة القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.