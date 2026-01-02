هشام حنفي: الفوز أهم من الأداء في مشوار مصر بأمم إفريقيا

18 حجم الخط

أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق أن منتخب بنين يحترم منتخب مصر جيدًا ويعي تمامًا قيمة الفريق الوطني، مشيرًا إلى قوة الفراعنة ومعدن لاعبيهم الذي يظهر دائمًا في الأوقات الحاسمة.

وقال حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "كرة القدم الإفريقية تطورت بشكل كبير، وكل المباريات أصبحت صعبة، ولذلك يجب احترام منتخب بنين، فهو فريق جيد ويملك لاعبين قادرين على تقديم مستوى مميز".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "أداء منتخب مصر بقيادة حسام حسن في بطولة أمم إفريقيا حتى الآن جيد، والفوز هو الأهم دائمًا، النتائج في هذه البطولة أهم من مجرد الأداء، وحققت مصر العديد من المكاسب منذ انطلاقتها، مما يعكس تطور الفريق وثبات مستواه".

وتابع: "مستويات منتخبات أمم إفريقيا تطورات بشكل هائل، وحسام حسن سيواصل الاعتماد على عمر مرموش في مركز المهاجم الصريح".

واختتم: "أتوقع أن حسام حسن لن يلعب مباراة بنين بتحفظ دفاعي".

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:



مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

