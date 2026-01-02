متحدث القدس المحتلة يكشف عن خطة إسرائيلية ممنهجة لفرض السيادة وطمس الهوية

18 حجم الخط

إسرائيل، قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة إن ما تشهده مدينة القدس ليس أحداثًا متفرقة أو إجراءات عشوائية، بل يأتي ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة وطمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية المتجذرة منذ آلاف السنين.

تحويل القدس من مدينة عربية تاريخية إلى نموذج غربي مفروض

وأوضح الرفاعي في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إعادة تشكيل صورة القدس وتحويلها من مدينة عربية ذات خصوصية دينية وتاريخية إلى ما يُروَّج له كمدينة للأديان الثلاثة، في إطار رؤية إسرائيلية تهدف إلى نزع الطابع العربي الأصيل عن المدينة وفرض نموذج غربي دخيل على واقعها.

تقارير موثقة تكشف مسارًا ثابتًا من الانتهاكات الإسرائيلية خلال خمس سنوات

وأشار المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة إلى أن السياسات الإسرائيلية التي وثقتها تقارير المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية تؤكد أن ما يجري ليس وليد اللحظة، بل مسار ثابت ومتصاعد يندرج ضمن مشروع الأسرلة الشامل، ويستهدف تغيير هوية المدينة سياسيًا وديموجرافيًا وقانونيًّا.

ولفت الرفاعي إلى أن الاحتلال يدير حربًا صامتة على السيادة الفلسطينية في القدس بعيدًا عن التغطية الإعلامية، من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض دون ضجيج، مستغلًا الانشغال الدولي وغياب الضغط الحقيقي، ما يسمح له بتوسيع نفوذه خطوة بعد أخرى.

استهداف الرموز الدينية والسياسية الفلسطينية في القدس

وأكد أن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف الرموز السيادية الفلسطينية، سواء الدينية أو السياسية، عبر سياسات الإبعاد والاعتقال وفرض الحبس المنزلي أو منع الشخصيات المقدسية من ممارسة مهامها، في محاولة لتفريغ المدينة من قياداتها ورموزها المؤثرة.

الحوض المقدس نموذج للسيطرة الاستيطانية الممنهجة

وأوضح الرفاعي أن ما يُعرف بالحوض المقدس، وهو المناطق والأحياء المحيطة بـ المسجد الأقصى المبارك، يمثل بؤرة أساسية في المخطط الإسرائيلي، حيث تعمل الجمعيات الاستعمارية المدعومة من حكومة بنيامين نتنياهو على السيطرة الكاملة عليها وتحويلها من أحياء عربية خالصة إلى أحياء يهودية.

ذرائع قانونية وادعاءات تاريخية لتبرير التهويد

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم ذرائع متعددة لتبرير الاستيلاء على هذه المناطق، من بينها عدم وجود تراخيص بناء أو الادعاء بملكية الأراضي لوكالات يهودية منذ العهد العثماني، في محاولة لإضفاء غطاء قانوني زائف على مشروع تهويدي يستهدف قلب القدس ومحيط المسجد الأقصى.

وشدد المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة على أن ما يجري في القدس هو معركة هوية وسيادة بامتياز، تُدار بأدوات قانونية وأمنية واستيطانية، هدفها النهائي تكريس السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المدينة وتغيير معالمها وذاكرتها التاريخية، في ظل صمت دولي مقلق واستمرار معاناة المقدسيين اليومية.

