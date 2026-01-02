18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل آرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباريات الجولة الـ 19 والدور الأول بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وفشل مانشستر سيتي في الخروج من معقل سندرلاند بنقاط الانتصار، ليتعادل معه سلبيًّا، في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد التعادل بمنزلة هدية لآرسنال، الذي أنهى الدور الأول بتقدمه على السيتي بفارق 4 نقاط، بعدما وصل الأخير للنقطة 41 في المركز الثاني، فيما رفع سندرلاند رصيده للنقطة 29 في المركز السابع.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 19

1 أرسنال 45 نقطة

2 مانشستر سيتي 41 نقطة

3 أستون فيلا 39 نقطة

4 ليفربول 33 نقطة

5 تشيلسي 30 نقطة

6 مانشستر يونايتد 30 نقطة

7 سندرلاند 29 نقطة

8 إيفرتون 28 نقطة

9 برينتفورد 27 نقطة

10 كريستال بالاس 27 نقطة

11 فولهام 27 نقطة

12 توتنهام هوتسبير 26 نقطة

13 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

14 برايتون 25 نقطة

15 بورنموث 23 نقطة

16 ليدز يونايتد 21 نقطة

17 نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18 وست هام 14 نقطة

19 بيرنلي 12 نقطة

20 وولفرهامبتون 3 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي

بيرنلي 1-3 نيوكاسل يونايتد

تشيلسي 2-2 بورنموث

نوتينجهام 0-2 إيفرتون

وست هام 2-2 برايتون

أرسنال 4-1 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 1-1 وولفرهامبتون

ليفربول 0-0 ليدز يونايتد

كريستال بالاس 1-1 فولهام

سندرلاند 0-0 مانشستر سيتي

برينتفورد 0-0 توتنهام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.