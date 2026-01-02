الجمعة 02 يناير 2026
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 19

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل آرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباريات الجولة الـ 19 والدور الأول بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وفشل مانشستر سيتي في الخروج من معقل سندرلاند بنقاط الانتصار، ليتعادل معه سلبيًّا، في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد التعادل بمنزلة هدية لآرسنال، الذي أنهى الدور الأول بتقدمه على السيتي بفارق 4 نقاط، بعدما وصل الأخير للنقطة 41 في المركز الثاني، فيما رفع سندرلاند رصيده للنقطة 29 في المركز السابع.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 19 

1 أرسنال 45 نقطة
2 مانشستر سيتي 41 نقطة
3 أستون فيلا 39 نقطة
4 ليفربول 33 نقطة
5 تشيلسي 30 نقطة
6 مانشستر يونايتد 30 نقطة
7 سندرلاند 29 نقطة
8 إيفرتون 28 نقطة
9 برينتفورد 27 نقطة
10 كريستال بالاس 27 نقطة
11 فولهام 27 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 26 نقطة
13 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
14 برايتون 25 نقطة
15 بورنموث 23 نقطة
16 ليدز يونايتد 21 نقطة
17 نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18 وست هام 14 نقطة
19 بيرنلي 12 نقطة 
20 وولفرهامبتون 3 نقاط 
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

نتائج مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي 

بيرنلي 1-3 نيوكاسل يونايتد

تشيلسي 2-2 بورنموث 

نوتينجهام 0-2 إيفرتون 

وست هام 2-2 برايتون 

أرسنال 4-1 أستون فيلا 

مانشستر يونايتد 1-1 وولفرهامبتون 

ليفربول 0-0 ليدز يونايتد 

كريستال بالاس 1-1 فولهام 

سندرلاند 0-0 مانشستر سيتي 

برينتفورد 0-0 توتنهام 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي أستون فيلا ليفربول تشيلسي

