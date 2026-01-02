الزراعة توضح تأثير المنخفض الجوي المتوقع على المحاصيل

18 حجم الخط

المحاصيل الزراعية، حذّر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ بوزارة الزراعة من موجة برد حادة تمثل البداية الفعلية لفصل الشتاء المناخي في مصر، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مختلف أنحاء الجمهورية

انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلًا دون أمطار مصاحبة

وأوضح فهيم في مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز أن درجات الحرارة قد تقترب من 4 إلى 5 درجات مئوية ليلًا في بعض مناطق مصر الوسطى مثل المنيا وبني سويف وأسيوط نتيجة تأثر البلاد بمنخفض قطبي مصحوب برياح باردة، مشيرًا إلى أن هذه الموجة لا يصاحبها سقوط أمطار إلا أن خطورتها الأساسية تكمن في الفارق الكبير بين درجات حرارة الليل والنهار

تذبذب حراري حاد يهدد استقرار المحاصيل الشتوية

وأشار رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ إلى أن التباين الكبير في درجات الحرارة والذي قد يتجاوز 20 درجة مئوية بين الليل والنهار يمثل عامل ضغط على المحاصيل الشتوية رغم قدرتها النسبية على تحمل البرودة لافتًا إلى أن المناطق ذات الطابع القاري في مصر الوسطى قد تشهد انخفاضًا حادًا في حرارة الليل يصل في بعض الأحيان إلى تشكل صقيع خفيف

الفول والقمح في دائرة التأثر المباشر بالموجة الباردة

وأكد فهيم أن بعض المحاصيل قد تتأثر بشكل مباشر بهذه الظروف المناخية وعلى رأسها محصول الفول الذي قد يتعرض لظاهرة تنفيل الأزهار نتيجة التغيرات الحادة في درجات الحرارة ما يؤدي إلى تساقط الأزهار قبل تكوين القرون كما أوضح أن البرودة الشديدة قد تقلل من معدلات التفريع في محصول القمح الأمر الذي يستلزم دعم النباتات بالعناصر الغذائية المناسبة خلال هذه المرحلة

تحذير من نشاط الآفات مع تغير الأجواء

ولفت إلى أن هذه التقلبات المناخية قد تهيئ بيئة مناسبة لانتشار بعض الآفات الزراعية وهو ما يتطلب المتابعة الدقيقة والمستمرة للمحاصيل خلال هذه الفترة لتجنب أي خسائر محتملة

ذروة البرودة حتى منتصف الأسبوع ودعوة لاتخاذ الاحتياطات

واختتم رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ تصريحاته بالتأكيد على أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة تستمر حتى يومي الثلاثاء أو الأربعاء يعقبها ارتفاع تدريجي محدود داعيًا المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل كما طالب المواطنين بتوخي الحذر خاصة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الفجر الأولى على الطرق السريعة في ظل الأجواء شديدة البرودة

