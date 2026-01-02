حجز عامل بتهمة تصوير فيديو خادش لزميله داخل مزرعة بالواحات

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام عامل بتصوير زميله فيديو خادش داخل مزرعة بالواحات البحرية.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.



وكشفت التحقيقات أن عامل اتهم زميله بتصوير فيديو خادش للحياء له داخل مزرعة بالواحات البحرية.

اتهام عامل بتصوير زميله في الواحات البحرية

كانت البداية بتقدم مزارع ببلاغ لقسم شرطة الواحات البحرية، اتهم فيه عاملا بتصوير فيديو مخل لابنه داخل مزرعة يعملان بها، وترويجه بين عدد من الأشخاص.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت القرارات السابقة.

ضبط ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها والتخلص من جثته في الشارع بأكتوبر

وعلى جانب آخر، كانت قوات البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة نجحت في القبض على ربة منزل وعشيقها، المتهمين بقتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

جاء ذلك عقب جهود مكثفة لفرق البحث في فك لغز العثور على المجني عليه، حيث تم فحص كاميرات المراقبة وتحليل التحريات، مما أسفر عن تحديد هوية المجني عليه وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عامًا وعشيقها، 45 عامًا، في ارتكاب الجريمة.

ونجحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في القبض على ربة منزل وعشيقها، المتهمين بقتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجني عليه بدافع ارتباطهما معًا، حيث ارتكبوا الجريمة داخل مسكنه، ثم قاما بنقل الجثمان وإلقائه في الشارع لإخفاء معالم الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود آثار اعتداء على الجثمان.

وبالتحري وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المجني عليه وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عامًا وعشيقها، 45 عامًا، في ارتكاب الجريمة.

وعقب مواجهة المتهمين، اعترف كلاهما بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبطهما لتقديمهما للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

