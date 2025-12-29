مياه الفيوم تنفذ لقاءات توعوية لممثلي 250 مدرسة ابتدائية

الإثنين 29 ديسمبر 2025
قال المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، ان إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة نفذت لقاءات توعوية موسعة مع منسقي ومشرفي الأنشطة في 200 مدرسة ابتدائية، موزعة على سبع إدارات تعليمية بمراكز المحافظة، بهدف رفع الوعي المائي والبيئي والصحي لدى تلاميذ المدارس، من خلال تأهيل المشرفين والمنسقين لنقل الرسائل التوعوية بأساليب مبسطة وتفاعلية، تسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية المرتبطة بـ ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، والاهتمام بالصحة العامة، ضمن مشروع «صحتهم مستقبلهم»، الممول من منظمة اليونيسف.

 رفع الوعي المائي لتلاميذ المدارس 

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن البرنامج التوعوي  يأتي ضمن خطة الشركة للتعاون البناء والمثمر مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، باعتبار المدارس شريكًا رئيسيًا في بناء جيل واعٍ بقضايا المياه والبيئة، وقادر على الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ويتم الترتيب لتنفيذ حملة غسيل الأسنان، التي تستهدف نحو 200 ألف تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية، حيث يتم توزيع علبة معجون وفرشاة أسنان لكل تلميذ، وتستمر الحملة لمدة 21 يومًا متواصلة، على أن يتم تنفيذها مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

 

مياه الفيوم: تحليل 34600 عينة خلال نوفمبر الماضي لضمان سلامة ومأمونية الإنتاج

مياه الفيوم تجري حصرا للأصول غير المستغلة بهدف استغلالها بشكل أمثل

من ناحية أخري التقي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الفيوم خالد معروف، ووفد الاتحاد المحلي لعمال الفيوم، بهدف تقديم الدعم الكامل للعامل باعتباره حجر الأساس في عملية التنمية، وحرصا على تعزيز التعاون مع إدارة الشركة للحفاظ على حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم لهم.

