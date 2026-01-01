الخميس 01 يناير 2026
طريقة عمل رموش الست، حلوى شرقية بسيطة بطعم لا يُقاوم

طريقة عمل رموش الست، من الحلويات الشرقية التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ المصري والعربي، فهي من الأصناف السهلة والسريعة التي لا تحتاج إلى مكونات معقدة أو مجهود كبير، ومع ذلك تتميز بطعمها الشهي وقوامها الهش من الخارج والطري من الداخل. 
 

لاحتفال مميز بالعام الجديد، طريقة عمل بسكويت رأس السنة

مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض



ومع اقتراب شهر رمضان، تعاد إلى الأذهان كل أصناف الحلويات الشرقية، ومنها رموش الست.
 

يرجع سبب تسميتها بهذا الاسم إلى شكلها الطويل الرفيع بعد القلي، الذي يشبه الرموش، وهي من الحلويات التي تعتمد بشكل أساسي على مكونات متوفرة في كل بيت، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لربات البيوت، خاصة عند الرغبة في تحضير حلوى سريعة ولذيذة.
 

مكونات عمل رموش الست
 

لتحضير رموش الست بطريقة ناجحة، نحتاج إلى المكونات التالية:
كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات
كوب ماء
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
زيت نباتي للقلي


لتحضير الشربات (القطر):
كوبان سكر
كوب ماء
عصير نصف ليمونة
فانيليا أو ماء ورد (حسب الرغبة)


طريقة تحضير الشربات
يُفضَّل تحضير الشربات أولًا حتى يكون باردًا عند إضافة رموش الست الساخنة إليه.
في قدر على نار متوسطة، نضع السكر والماء ونقلب حتى يذوب السكر تمامًا. نترك الخليط حتى يغلي لمدة 7–10 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا أو ماء الورد، ونرفع الشربات من على النار ونتركه جانبًا ليبرد.

رموش الست
رموش الست


طريقة عمل رموش الست خطوة بخطوة
 

في قدر مناسب، نضع الماء والسكر ورشة الملح على نار متوسطة حتى يسخن الخليط.
نضيف النشا مع التقليب المستمر حتى يذوب تمامًا دون تكتلات.
نضيف الدقيق تدريجيًا مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية حتى يتكون خليط متماسك يشبه العجينة اللينة.
نرفع الخليط من على النار ونتركه يهدأ قليلًا، ثم نضيف الفانيليا ونقلب جيدًا.
نضع العجينة في كيس حلواني أو كيس بلاستيك ونقص طرفه.
في مقلاة عميقة، نسخن الزيت على نار متوسطة، ثم نقوم بتشكيل العجينة مباشرة في الزيت على هيئة أصابع طويلة.
نقلب رموش الست حتى تأخذ لونًا ذهبيًا متجانسًا من جميع الجهات.
نخرجها من الزيت ونضعها مباشرة في الشربات البارد، ثم نرفعها ونتركها لتتصفى.


نصائح لنجاح رموش الست
 

يجب أن يكون الزيت متوسط الحرارة حتى لا تحترق من الخارج وتظل نيئة من الداخل.
يفضل عدم تزاحم القطع في الزيت لضمان القلي المتساوي.
يمكن تزيين رموش الست برشة جوز هند أو فستق مطحون لإضافة نكهة مميزة.
لمن يفضل طعمًا أخف، يمكن تقليل مدة بقائها في الشربات.


القيمة الغذائية وتقديم رموش الست
 

تحتوي رموش الست على نسبة من الكربوهيدرات التي تمنح الجسم طاقة سريعة، لذلك يُنصح بتناولها باعتدال، خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا. يمكن تقديمها في أطباق صغيرة مزينة بالمكسرات أو بجانب صوص الشوكولاتة لإضافة لمسة عصرية.
وفي الختام، تظل رموش الست واحدة من الحلويات الشعبية المحببة التي تجمع بين البساطة والطعم اللذيذ، وتُعد خيارًا مثاليًا لكل من ترغب في تحضير حلوى منزلية سريعة تُسعد أفراد الأسرة دون عناء.

