طريقة عمل مشروب الهوت سيدر، لتدفئة أسرتك وتقوية مناعتهم

طريقة عمل الهوت سيدر، الهوت سيدر من المشروبات الشتوية الدافئة والمحببة لدى الكثيرين، خاصة في الأجواء الباردة، لما يتمتع به من مذاق غني ونكهة مميزة تجمع بين التفاح والتوابل العطرية.

ولا يقتصر الهوت سيدر على كونه مشروب لذيذ فقط، بل يعرف أيضا بفوائده الصحية المتعددة التي تساعد على تقوية المناعة وبث الشعور بالدفء والراحة، ويسهل تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الهوت سيدر.

مكونات عمل الهوت سيدر:-

4 أكواب عصير تفاح طبيعي غير محلى

عود قرفة

3 أو 4 حبات قرنفل

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج اختياري

شريحة ليمون أو برتقال

ملعقة أو اثنتان من عسل النحل أو سكر بني حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب اختياري

ماء حسب الحاجة

طريقة عمل الهوت سيدر:

في وعاء على نار متوسطة، يسكب عصير التفاح ويضاف إليه القرفة والقرنفل والزنجبيل.

تضاف شرائح الليمون أو البرتقال لإضفاء نكهة منعشة.

يترك الخليط على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة دون غليان شديد حتى تتجانس النكهات.

يضاف العسل أو السكر البني مع التقليب حتى الذوبان.

يرفع المشروب من على النار ويصفى من التوابل.

يقدم الهوت سيدر ساخن في أكواب، ويمكن تزيينه بعود قرفة أو شريحة تفاح.

طريقة عمل الهوت سيدر

طريقة عمل الهوت سيدر بالتفاح الطازج:

يمكن تحضير الهوت سيدر باستخدام التفاح نفسه بدل العصير الجاهز

المكونات:

4 حبات تفاح مقشرة ومقطعة

2 كوب ماء

عود قرفة

قرنفل

زنجبيل

عسل للتحلية

الطريقة:

تسلق قطع التفاح مع الماء والتوابل حتى تصبح لينة.

يهرس التفاح جيدا ثم يُصفى.

يعاد السائل للنار ويحلى بالعسل ويقدم ساخن.

فوائد الهوت سيدر الصحية

تعزيز المناعة بفضل احتوائه على التفاح والتوابل الغنية بمضادات الأكسدة.

تدفئة الجسم في الأجواء الباردة.

تحسين الهضم خاصة مع الزنجبيل والقرفة.

تخفيف أعراض نزلات البرد والسعال.

بديل صحي للمشروبات المحلاة صناعيا.

