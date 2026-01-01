الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

الصحة: تقديم أكثر من 205 آلاف خدمة طبية بجنوب سيناء خلال 2025

مستشفي نويبع المركزي
مستشفي نويبع المركزي
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 205 آلاف و636 خدمة طبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تقديم 110 آلاف و609 خدمات طبية بالمستشفيات

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تقديم 110 آلاف و609 خدمات طبية بالمستشفيات، شملت 27 ألفًا و149 خدمة بالاستقبال والطوارئ، و28 ألفًا و966 بالعيادات الصباحية، و15 ألفًا و450 بالعيادات المسائية في مختلف التخصصات، و1458 عملية جراحية، و37 ألفًا و586 خدمة أشعة وعلاج طبيعي، إلى جانب 20 ألفًا و174 خدمة عبر 42 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي مجال التطوير، تم ضم 6 مستشفيات و6 مراكز طب أسرة و15 وحدة طب أسرة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يجرى الانتهاء من إنشاء مستشفى دهب المركزي (نسبة تنفيذ 79%، متوقع تسليمه يونيو 2026) ومستشفى نويبع المركزي (نسبة تنفيذ 98%، متوقع تسليمه يناير 2026) تمهيدًا لدخولهما الخدمة.

وأضاف عبد الغفار أنه تم تشغيل نقاط طبية في التجمعات التنموية الجديدة، منها وادي سعال بسانت كاترين، وسهل القاع بطور سيناء، والنهايات والحمة برأس سدر، وجاري تشغيل نقطة تجمع أسلا وعريق بطور سيناء، لتقديم الخدمات لسكان التجمعات البدوية والتنموية.

تقديم 74 ألفًا و853 خدمة، شملت المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والعيادات

أما في الرعاية الأولية، فقد تم تقديم 74 ألفًا و853 خدمة، شملت المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والعيادات، عبر 4 مراكز صحية (وحدة السادات برأس سدر، وحدة النقب طابا، مركز طب أسرة وادي فيران أبو رديس، مركز طب أسرة توشكي طور سيناء).

من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أهمية التوعية الصحية، حيث قدمت فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات 25 ألفًا و550 خدمة توعوية لتعريف المواطنين بالمبادرات والخدمات والإرشادات الوقائية من الأمراض المعدية ونمط الحياة الصحي.

الصحة الفلسطينية: شهيد برصاص قوات الاحتلال شمالي الضفة

وصايا وزارة الصحة للمصريين في 2026 لتعزيز المناعة والحماية من الأمراض

وأوضح الشنهاب أن التعليم الطبي المستمر أولوية، حيث شارك العاملون في 63 برنامجًا تدريبيًا علميًا وإداريًا وفنيًا لرفع الكفاءة، كما تم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت غير الحكومية بمرور على 182 منشأة وإغلاق 23 منها للمخالفات، إلى جانب الرقابة على الأغذية بمرور على 5059 منشأة، وإعدام 41 ألفًا و260 كجم و13 ألفًا و303 لترات أغذية فاسدة، وضبط 18 ألفًا و921 كجم و29 ألفًا و864 لترًا، وتحرير 8442 محضر، والتوصية بغلق 49 منشأة خطرة، وسحب 745 عينة للتحليل.

