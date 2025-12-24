الأربعاء 24 ديسمبر 2025
محافظات

صحة أسيوط تعلن حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

الدكتور محمد جمال
الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل مديرية الصحة بمحافظة أسيوط
أعلن الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، عن رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات التابعة للمديرية، استعدادا لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد. 

تشغيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة

ووجه وكيل مديرية الصحة بمحافظة أسيوط بتشغيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين خلال الفترة القادمة.

وشدّد جمال خلال ترأسه اجتماع مديري المستشفيات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على ضرورة مراجعة "الأرصدة الاستراتيجية" من أكسجين وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير يمس حياة المريض.

وأشار وكيل مديرية الصحة بأسيوط إلى أن قطاع الشؤون العلاجية وضع خطة بديلة للتعامل مع أي ضغط مفاجئ في أقسام الاستقبال والرعايات المركزة، مع تفعيل بروتوكولات الربط السريع بين مستشفيات المحافظة لتوفير الأسرة الشاغرة فورًا طبقا لتوجيهات وزارة الصحة.

صحة أسيوط: تنفيذ 31 ألف ندوة متخصصة للتوعية بالمبادرات الرئاسية

صحة أسيوط تنفذ 40 ألف زيارة وسحب 21 ألف عينة مياه لتوفير بيئة آمنة

وأكد وكيل المديرية أن المرحلة الحالية تتطلب تواجدًا ميدانيًا مكثفًا من كافة القيادات الإدارية بالمستشفيات، لافتًا إلى استمرار جولاته المفاجئة لضمان انضباط جداول النبطشية وتقديم الخدمة الطبية بجودة تليق بالمواطن الأسيوطي.

