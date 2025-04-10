الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

أشعة متقدمة وغرف عمليات حديثة، مدبولي يشيد بتطوير مستشفى الرمد بأسيوط

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى مستشفى الرمد بأسيوط لتفقدها ومتابعة سير العمل بها، وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها اليوم لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد غرفة أبحاث العيون، داخل المستشفى، والتي تحتوي على جهاز حديث وفرته الدولة لأشعة العين، كما تفقد غرفة أبحاث تم تجهيزها بالمشاركة المجتمعية. واستمع الدكتور مصطفى مدبولي في أثناء ذلك إلى شرح من الدكتورة كرستين تادرس، مديرة المستشفى، والتي أوضحت أنه تم إنشاء مستشفى الرمد عام 1911 وإدراجها ضمن المباني الأثرية ذات الطابع المتميز. وتقع المستشفى على مساحة 2500 متر مربع وتخدم سكان المحافظة بالكامل، وتوفر لهم خدمة علاجية وتشخيصية متميزة.

وأضافت مديرة المستشفى أنه يتم العمل على تطوير المستشفى وإمكاناتها بشكل مستمر، حيث تم استحداث خدمات جديدة بالمستشفى في عام 2025 الحالي، وتتضمن استحداث غرفة عمليات جديدة وإدخال عمليات الشبكية والحول، لافتة أيضًا إلى شراء عددٍ من الأجهزة الحديثة ومنها: جهاز فاكو/ فتركتومي لإجراء عمليات الشبكية، وميكروسكوب جراحي، وجهاز رسم العصب الكهربائي وحساسية الشبكية.

وقالت الدكتورة كرستين تادرس إن مستشفى الرمد تقدم العديد من الخدمات التشخيصية، وتضم أشعة (صبغة فلورسين لقاع العين، مقطعية للشبكية على العصب، تلفزيونية)، وكذلك فحص قاع عين، ومجال الإبصار، ومقاس عدسة العين، ومقاس نظارة بالكمبيوتر، ورسم العصب الكهربائي.

أما فيما يتعلق بالخدمات العلاجية، أوضحت المديرة أن المستشفى تقدم عمليات صغرى ومتوسطة تتمثل في: (استئصال كيس دهني بالجفن، جلسات ليزر أرجون للشبكية، مسح عدسة باستخدام ليزر الياج، كي شعرة أو فتح خراج بالجفون، وغيرها). كما يتم تقديم عدد من العمليات الكبرى التي تشمل: (مياه بيضاء جراحية – مياه بيضاء فاكو – حقن مرضى الارتشاح السكري للشبكية – عمليات القرنية – عمليات الشبكية – حقن حول). ويوجد 4 غرف عمليات بمستشفى الرمد.

وحول القوى البشرية والطاقم الطبي بمستشفى الرمد، أشارت "تادرس" إلى أن عدد الأطباء البشريين يصل إلى 64 طبيبا، فيما تحتوي المستشفى على 69 صيدليا، و125 ممرضا، و38 فنيا.

واستعرضت الدكتورة/ كرستين تادرس عددا من الإحصائيات لعام 2024، موضحة أنه تم إجراء 1086 عملية كبرى، و576 عملية متوسطة، و4238 عملية صغرى. كما بلغت حالات التردد على العيادات الخارجية نحو مليون و421 ألف حالة، فضلا عن 1347 حالة تشخيص عن بُعد. إضافة إلى مئات الحالات الخاصة بقسم الفحوصات ووحدة الليزر.

ولفتت مديرة المستشفى إلى المبادرة الرئاسية التي يتم تنفيذها داخل العيادات بالمستشفى، وهي "مبادرة وزارة الصحة والسكان للكشف المبكر عن مرض المياه الزرقاء (الجلوكوما)"، مؤكدة أنه يتم عمل الفحوصات اللازمة لتلقي العلاج والجراحة المطلوبة، وتوجد نخبة من الاستشاريين والأخصائيين لعلاج الحالات، ومنوهة إلى أن المبادرة تُقدم يوميا ما عدا يوم الجمعة ومتاحة لجميع مواطني المحافظة.

وفي ختام التفقد، تم التقاط صورة جماعية تذكارية جمعت رئيس مجلس الوزراء والعاملين بالمستشفى.

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مستشفى الرمد بأسيوط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشعة العين الدكتورة كرستين تادرس

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