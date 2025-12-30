الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
محافظات

تحرير 323 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة بمراكز أسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو
 أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في تحرير 323 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة استمرت على مدار 4 أيام بمختلف المراكز والأحياء، استهدفت المخابز والأسواق، في إطار جهود الدولة لضبط منظومة التموين والأسواق، ومنع أي ممارسات غير قانونية تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الرقابة على الأسواق.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، واصلت تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة والدورية بجميع القرى والمراكز، بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وذلك لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

وأشار أبو النصر إلى أنه في مجال الأسواق تم ضبط أحد مشروعات «جمعيتي» بمحافظة أسيوط لتصرفه في كميات من السلع التموينية شملت 585 كيلوجرام سكر، و534 زجاجة زيت، و353 عبوة بسكويت، و11 علبة جبنة، و432 كيس مكرونة، كما تم تحرير محاضر لتصرف بعض المخابز في 74 جوال دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، إلى جانب تحرير 3 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و3 محاضر غلق لتجار تموينيين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و6 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، فضلًا عن 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

 

تحرير 278 محضرًا تموينيًا متنوعًا

 وأضاف اللواء هشام أبو النصر أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 278 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون صرف الخبز للمواطنين.

 

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي وحازم بكافة أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تموينية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وفي هذا السياق، ناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، من خلال الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة على أرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

