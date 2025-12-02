زراعة الإسماعيلية تواصل متابعة صرف المقررات السمادية وحل شكاوى المزارعين

18 حجم الخط

تواصل مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل الوزارة، جولاتها الميدانية لمتابعة صرف مقررات الإسماعيلية للمزارعين المستحقين.

الجمعيات الزراعية المستهدفة من الجولات

واستهدفت الجولات الميدانية عددًا من الجمعيات الزراعية في محافظة الإسماعيلية منها الجمعية الزراعية بقرية سرابيوم المحطة بمركز ومدينة فايد.

وذلك فور تلقي شكوى من عدد من المزارعين بشأن عملية صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، بمشاركة لجنة متخصصة من المديرية.

جانب من الجولة، فيتو

رصد شكاوي المزارعين

وخلال متابعة لجنة زراعة الإسماعيلية تم رصد شكاوى الحضور والرد على استفساراتهم، إلى جانب مناقشة موقف سندات الملكية المطلوبة لصرف المقررات السمادية، مع التأكيد على أهمية استيفاء هذه المستندات حفاظًا على حقوق الدولة وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

فحص سجلات الجمعية الزراعية

وشملت أعمال اللجنة فحص سجلات الجمعية بفايد، وتشمل سجل (٢ زراعة) وسجل يوميات الصرف، إضافة إلى مراجعة الحصر الورقي ومطابقته مع بيانات منظومة «كارت الفلاح»، والتأكد من أرصدة المخازن من المقررات السمادية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية الزراعة على متابعة مشكلات المزارعين والعمل على حلها أولًا بأول، ودعم المزارعين لضمان نجاح الموسم الزراعي الشتوي، بجانب التأكد من وصول المقررات السمادية إلى مستحقيها بكل عدالة.

