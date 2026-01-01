أوقاف الإسماعيلية تستعرض حصاد أنشطتها لعام 2025

18 حجم الخط

قالت مديرية أوقاف الإسماعيلية، إنها حققت خلال عام 2025 العديد من الأنشطة الدعوية والعلمية والتربوية، والخدمية، بما يعكس التزام المديرية بأداء رسالتها في خدمة المجتمع، نشر القيم الدينية، ورعاية القرآن الكريم، تحت إشراف الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير المديرية.

استعراض الأنشطة الخاصة بالأوقاف

واستعرضت مديرية أوقاف الإسماعيلية خريطة لحصاد أنشطتها المتنوعة خلال عام 2025، وتمثلت في الأنشطة الدعوية والقرآنية التالية:

• افتتاح ودعم برامج المقارئ القرآنية:

• مقرأة الجمهور: 2964 مقرأة.

• برنامج صحح قراءتك: 3328

• مقرأة الأعضاء: 520 مشاركًا

• مقرأة الأئمة: 318 مقرأة

• المقرأة النموذجية: 52 مقرأة.

• مراكز التلاوة: 52 لقاء.

• الكتاتيب: 192

• التحفيظ عن بعد: 180 لقاء.

• مقرأة القراءات: 4 مقارئ.

• مقرأة السيدات: 52 مقرأة.

• مقرأة الفجر: 576 مقرأة.

• مركز إعداد المحفظين: 120 طالبًا.

• استمرار فعاليات برنامج "أحب مسجدي" بمسجد الدوحة والإسماعيلية، مع برامج تربوية للأطفال وورش تحت عنوان "مفاتيح الجنة".

جانب من الأنشطة،فيتو

• انطلاق برنامج "قدوة" لتنشئة جيل واعٍ.

• انطلاق أولى فعاليات برنامج "عاشوا مع النبي ﷺ" للأطفال.

• إطلاق بودكاست أوقاف الإسماعيلية لتعليم القرآن وشرح الروايات مثل أصول الإمام ورش.

• تدشين مشروع إحياء رواية الإمام ورش في ربوع المحافظة.

• إطلاق وتدشين مقرأة الإمام ورش عن نافع من مسجد الرحمن بالمحطة – التل الكبير.

• تكريم أكثر من 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله بالتل الكبير، و160 حافظًا وحافظة بالقصاصين.

• تنظيم مسابقات قرآنية كبرى، منها مسابقة دولة التلاوة في الإسماعيلية التي استضافت 5 محافظات.

جانب من الأنشطة،فيتو

• أوقاف الإسماعيلية تحتفي بأهل القرآن في مسجد عمر بن الخطاب بالبعالوة وتوزيع إجازات بالسند المتصل في قراءات شتى.

• من مسجد المطافي.. ختام قراءة وشرح كتاب الشمائل المحمدية الشريفة للإمام الترمذي رحمه الله تعالى.

كما تمثلت الأنشطة العلمية والتثقيفية في

• المجالس العلمية: 8736 مجلسًا علميًا.

• المنبر الثابت بالشراكة بين الأئمة ووعاظ الأزهر الشريف: 2800 فعالية.

• البردة الشريفة: 1800 مشاركة.

• النشاط التثقيفي للطفل: 39,000 لقاء.

• الأسبوع الثقافي: 30 فعالية.

• ندوة كبرى: 24 ندوة.

• ندوات الصحة الإنجابية: 36 ندوة.

• ندوات قصور الثقافة: 20 ندوة.

• قوافل الشباب: 21 قافلة.

• لقاء الطفل: 48 فعالية.

• المجالس الفقهية: 104 فعالية.

• ندوات علمية كبرى: 104 ندوة.

• قوافل الواعظات: 676 قافلة.

• دروس منهجية: 1248 درسًا.

• ورش عمل للرد على الإلحاد والفكر المتطرف.

• محاضرات بجامعة قناة السويس لمواجهة الفكر المتطرف.

• محاضرات في فقه الحج لبعثة وزارة الداخلية بالإسماعيلية.

المبادرات التربوية للأطفال والشباب

• مبادرة صحح مفاهيمك: فعاليات وزيارات ميدانية، إطلاق رسمي وتدشين المبادرة بالإسماعيلية.

• برامج تربوية في المدارس وندوات للأطفال، مثل احترام كبار السن ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".

• مشاركة الإسماعيلية في القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف.

• زيارة وفد من اتحاد "بشبابها" رسمية لمديرية أوقاف الإسماعيلية.

حصاد الأنشطة المجتمعية

كما أعلنت أوقاف الإسماعيلية عن حصاد الأنشطة المجتمعية والخدمية لها والتي شملت:

• إعمار وتجديد المساجد: كما تم تجهيز 88 مسجدًا لصلاة التهجد.

• إعداد ٦٧ مسجدًا للاعتكاف.

• إعداد 105 ساحة، و750 مسجد لصلاة عيد الفطر والأضحى، بالإضافة إلى مشاريع ترميم واسعة.

• مرور ميداني مستمر على المساجد قبل الخطبة، وجولة تفقدية لمسجد الأسرة بحي أول ضمن خطة تجديد وإعمار المساجد.

• إعادة ميني باص كان مهملًا منذ 16 عامًا للحياة واستخدامه.

• تكريم عدد من الموظفين المثاليين بحضور معالي المحافظ، وهم ٥ أئمة، ٥ مقيمي شعائر، ٥ إداريين، ٥ مؤذنين، ٥ عمال.

• تكريم إحدى العاملات بالمديرية لبلوغها سن التقاعد تقديرًا لجهودها.

• توزيع لحوم صكوك الإطعام والأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.

• نشاط ميداني متميز لواعظات أوقاف الإسماعيلية.

• ندوات توعوية للسائقين بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية.

• زيارة المركز الوطني لمعالجة الإدمان.

• مشاركة في مراسم القرعة العلنية للحج 1447هـ.

• مشاركة في البرنامج الرئاسي "المرأة تقود… نساء يصنعن التميز".

• ندوات توعوية بالوحدات الصحية ومراكز الشباب.

• ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع جامعة قناة السويس.

• ورش توعوية في المدارس مثل "الضوابط الشرعية للتعامل بين البنات والأولاد".

• زيارات للمعالم الوطنية داخل المحافظة ضمن أنشطة برنامج الطفل.

• الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من مسجد الشيخ طاهر مخاريطه.

بينما شملت الأنشطة الإدارية والرقابية التالى:

• 3170 مخالفة قانونية وإدارية تم التحقيق فيها.

• اجتماعات دورية بقيادات الدعوة ومديري الإدارات ومسؤولي شؤون القرآن الكريم.

• تكريم العاملين والمخلصين، تقديرًا لجهودهم في إنجاح العمل الدعوي والخدمي.

الدورات التدريبية للأئمة والكوادر

• 50 محاضرة ضمن الدورة المكثفة في العلوم الشرعية.

• تدريب 100 إمام في اللغة العربية لتحسين المستوى العلمي واللغوي.

• ورش عمل لمواجهة الفكر المتطرف والرد على الإلحاد.

• دورات تدريبية في تنمية الأسرة والمجتمع بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

الأنشطة الإعلامية والرقمية

• إطلاق مجلة دينية إلكترونية.

• عرض أكثر من 400 مقطع دعوي عبر المنصات الرقمية خلال الربع الأخير من عام 2025.

• تغطية خطبة الجمعة من مسجد أبي بكر الصديق بالإسماعيلية على التلفزيون المصري.

• إطلاق برامج تربوية للأطفال والشباب مثل بودكاست "رواية ورش".

وأوضحت مديرية أوقاف الإسماعيلية أن عام 2025 كان عامًا حافلًا بالإنجازات لمديرية أوقاف الإسماعيلية، من الأنشطة الدعوية والعلمية، وبرامج الطفل والشباب، والمبادرات المجتمعية، والتدريب المكثف للأئمة، وصولًا إلى الإعلام الرقمي والرقابة الإدارية.

وأكد الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، على استمرار المديرية في أداء رسالتها الدعوية والمجتمعية بكل جديّة، دعمًا لاستقرار المجتمع ونشر قيم الوسطية والاعتدال، بما يرسخ مكانة الإسماعيلية في صدارة مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.