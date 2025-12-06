السبت 06 ديسمبر 2025
محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات تشغيل مركز ISMAILIA OUTLET

عقد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للتجهيزات الجارية، استعدادا لتشغيل "مركز الإسماعيلية التجاري - ISMAILIA OUTLET "  بحي اول مدينة  الإسماعيلية،  والمقرر افتتاحه  للجمهور في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ؛ لدعم الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتمكين المرأة. 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، مستشاري الوزير المحافظ "للشئون الاقتصادية، الشئون الهندسية، الصيانة، المتابعة الميدانية، المشروعات، والشئون الثقافة"، مديري عموم مديريات "الطرق، التضامن الاجتماعي، والصحة والإسكان"، رؤساء مراكز ومدن "الإسماعيلية، القنطرة غرب، القنطرة شرق" والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية بالاجتماع. 

أبرز محاور الاجتماع 

 

و خلال الاجتماع، تم بحث ومناقشة التجهيزات الجارية لبدأ تشغيل مركز الإسماعيلية التجاري، والذي يمثل انطلاقة جديدة لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة، فهو مجمع تجاري متكامل له موقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، البياضية، والمنطقة الصناعية الأولى والثانية بعرض منتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية وشنط وجلود ومواد غذائية معبئة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.  

 

وأوضح أكرم أن محافظة الإسماعيلية تسير نحو رؤية متطورة من خلال تقديم خدمات لوجيستية متكاملة وبنية تحتية متطورة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعيين، من خلال توفير مساحات عرض مجهزة لعرض المنتجات الصناعية بجودة عالية.  

 

مشيرًا أن المشروع يتيح عملية ربط المنتجين بالمستهلكين؛ لضمان وصول أوسع بالإضافة لموقعه المتميز ووجود موقف عمومي بجواره يربط المدينة بالمراكز.

 

وأوضح المحافظ، أنه سيتم التعاقد فورًا مع أصحاب المحال التجارية التي تقوم بالتجهيز الفعلي للمحال وتشغيله فورًا لإثبات جدية التعاقد، ودعى "أكرم" أصحاب المصانع لزيارة هذا المجمع التجاري المتميز خاصة مع وجود قيمة إيجارية تنافسية تسمح لأصحاب المصانع الصغيرة لفتح نافذة بيع متميزة بهذا المكان.  

 

جديرًا بالذكر، أن "مركز الإسماعيلية التجاري - ISMAILIA OUTLET" مُقام على مساحة إجمالية ٦٥٠٠م٢ بمنطقة حي العرب بالمحطة الجديدة نطاق حي أول، ويضم عدد ١١٧ محال تجاري وعدد ٣ كافيتريا ومطاعم ومبنى إداري وغرفة تحكم مركزي وكاميرات مراقبة ووحدة إطفاء وغرفة للأمن والحراسة وعدد ٢ حمام متعدد "للرجال والسيدات" ومسطح أخضر وساحة انتظار خارجية للسيارات ويسهم السوق في خلق بيئة تنافسية تحفز الصناعيين والمستثمرين على تحسين جودة منتجاتهم، مع دعم الميزات التنافسية لمحافظة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة في إقليم قناة السويس.  

 

بهذه الخطوة، تؤكد المحافظة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات مبتكرة تدمج بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتعزز مكانتها كحاضنة للصناعة الوطنية.

