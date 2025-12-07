الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بنسبة أعلى من المستهدف، تحصين 112% من المواشي طبقًا لحصر 2024 بالإسماعيلية 

جانب من حملات التحصين،فيتو
جانب من حملات التحصين،فيتو
18 حجم الخط

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بتحصين ١١٢.٤٥ ٪ من إجمالي الثروة الحيوانية، ضد مرض الحمى القلاعية Sat 1 ومدمج، خلال الفترة ٢٥ أكتوبر إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢٥.  

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات تشغيل مركز ISMAILIA OUTLET

بيطري الإسماعيلية يواصل أعمال التقصي الإكلينيكي والتحصين بمزارع الدواجن

إجمالي عدد الحيوانات التي تم تحصينها 

وقال الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، إنه تم تحصين ٦٦٤٦٦ حيوان من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة بنسبة ١١٢.٤٥ ٪ بنسبة أعلى من المستهدف طبقًا لحصر عام ٢٠٢٤.  

جانب من حملات التحصين،فيتو
جانب من حملات التحصين،فيتو

موعد بدء حملة التحصين 

جدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد أعلن عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية Sat 1 ومدمج في ٢٥ أكتوبر؛ وذلك لمناشدة مُربِّي رؤوس الماشية لتحصين حيواناتهم من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة والبالغ عددها ٣٩ وحدة بيطرية.

 

جانب من حملات التحصين،فيتو
جانب من حملات التحصين،فيتو

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة وفي إطار متابعة الدكتور حامد موسي الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

وكشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نتائج أعمال خطة الرصد الإكلينيكي النشط خلال شهر أغسطس الماضي، والتي شملت أكثر من 8 آلاف زيارة للمزارع والمنازل والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية. 

وقال الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الرصد والمتابعة الميدانية في المزارع والتربية المنزلية بالقرى، بالإضافة إلى أسواق الحيوانات، ضمن خطة الوزارة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة. 

رفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر للحد من انتشار الأمراض الوبائية

وأشار "الأقنص" إلى أن الهيئة وضعت خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر للحد من انتشار الأمراض الوبائية، عبر المتابعة الدورية للوضع الصحي للحيوانات والكشف المبكر عن أي مؤشرات لظهور أمراض، مما يدعم إجراءات الاستجابة السريعة والفعّالة عند رصد بؤر مرضية، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة.

وأوضح "الأقنص" أن فرق الترصد الوبائي للأمراض قامت خلال أغسطس الماضي بزيارة نحو 1,254 قرية، تضمنت 8,336 زيارة للمزارع والمنازل، بالإضافة إلى 40 زيارة لأسواق الحيوانات. 

كما شملت أعمال التقصي مناظرة أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور، حيث تم فحص: 78,038 رأس أبقار، 43,684 رأس جاموس، و46,600 رأس أغنام، فضلا عن 42,303 رأس ماعز، و1,994 رأس جمال، إضافة إلى 5,112 رأس دواب، و292,661 من الدواجن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الطب البيطري بالاسماعيلية التحصين الماشية الهيئة العامة للخدمات البيطرية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات تشغيل مركز ISMAILIA OUTLET

بيطري الإسماعيلية يواصل أعمال التقصي الإكلينيكي والتحصين بمزارع الدواجن

نجاح عملية تركيب مفصل ركبة متقدم لمريض بمستشفى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

كارثة أعلى كوبري محور الحضارات، ماسورة ممتدة بالحائط الخراساني تهدد السيارات والأرواح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 7-12-2025

الين الياباني يسجل 30.82 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads