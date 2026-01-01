الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

المصرية للمطارات تجدد اعتماد نظام إدارة الجودة QMS

المصرية للمطارات
المصرية للمطارات
نجحت الشركة المصرية للمطارات في تجديد اعتماد نظام إدارة الجودة (QMS)، وذلك عقب اجتيازها بنجاح المراجعة الدورية التي أجرتها شركة SGS – الجهة الدولية المانحة لإعتمادات الجودة – في خطوة تؤكد التزام الشركة بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في منظومة العمل المؤسسي.

يأتي هذا الإنجاز استكمالا لجهود الشركة في تطبيق نظام الإدارة المتكاملة (IMS)، والذي يشمل شهادات الأيزو الدولية: ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001 لنظام الإدارة البيئية، وISO 45001 للسلامة والصحة المهنية، وذلك بمطارات الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية، إلى جانب تجديد اعتماد نظام إدارة الجودة بمطار سوهاج.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين

ويجسد تجديد هذه الاعتمادات إلتزام الشركة المصرية للمطارات والمطارات التابعة لها بالتطوير المستمر لمستويات الأداء التشغيلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يواكب المتغيرات العالمية في مجالات الجودة والسلامة والبيئة، ويسهم في ضمان استدامة العمليات التشغيلية.

من جانبه، أعرب الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، عن تقديره لجهود فرق العمل، مشيدًا بما أظهروه من إلتزام وكفاءة أسفرت عن تجديد هذه الإعتمادات الدولية وفقا للمعايير المعتمدة.

وأكد أن الشركة مستمرة في تطوير وتطبيق نظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع التشريعات المحلية والمعايير الدولية، وبما يعزز القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميا ودوليا، لافتا إلى تبني الشركة خطة لتوسيع نطاق تطبيق واعتماد نظام الإدارة المتكاملة (IMS) ليشمل ستة مطارات جديدة هي: أسوان – سفنكس – أسيوط – العلمين – سوهاج – الأقصر، على أن يتم الانتهاء من المراجعات الخارجية لهذه المطارات بنهاية شهر فبراير المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الطيران المدني نحو دعم تطبيق نظم الجودة الشاملة داخل مختلف قطاعات الطيران، وتعزيز منظومات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بحماية البيئة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء بالمطارات المصرية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

