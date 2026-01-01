جامعة عين شمس تستقبل رئيس "دمياط" على هامش مناقشة ماجستير

18 حجم الخط

استقبل الدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، وذلك على هامش مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة أمنية معوض سنجاب، بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار جامعة عين شمس.

شهد اللقاء ترحيبًا من رئيس جامعة عين شمس برئيس جامعة دمياط، حيث تناول الجانبان بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية والبحثية، بما يسهم في دعم منظومة التعليم العالي وتحقيق التكامل المؤسسي بين الجامعتين، لا سيما في التخصصات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، عن خالص شكره وتقديره الدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون المثمر بين جامعتي عين شمس ودمياط، ومشيرًا إلى الدور الرائد الذي تضطلع به جامعة عين شمس في دعم البحث العلمي والارتقاء بالعملية التعليمية، وأهمية تعزيز الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات بما يخدم تطلعات الجامعات المصرية ويسهم في تحقيق رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي.

وانتقل بعدها رئيس جامعة دمياط إلى مقر كلية الآداب، حيث كان في استقباله الدكتور حسام عويس طنطاوي، عميد كلية الآثار، الدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب.

وفي ختام اللقاء، تم إهداء درع إلى الدكتور حمدان ربيع المتولي، تقديرًا لمجهوداته المتميزة في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، وقد قام بتقديم الدرع كل من الأستاذ الدكتور حسام عويس طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، الدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، وذلك تعبيرًا عن عمق التعاون والشراكة بين جامعتي دمياط وعين شمس، وتأكيدًا على الالتزام المشترك بدعم التطوير الأكاديمي والارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مصر.

