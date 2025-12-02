الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
وزير الطيران يبحث مع بريطانيا تعزيز التعاون في مجال إدارة وتشغيل المطارات

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة  الجديدة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطيران المدني.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الحفني بالسفير البريطاني وهنّأه على توليه مهامه بالقاهرة، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين وما تشهده من تطور، ولاسيما في قطاع الطيران المدني الذي يُعد أحد محاور التعاون الرئيسية.

يأتي اللقاء في إطار تطوير علاقات التعاون الثنائي،حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات المهمة، شملت دعم بريطانيا لاستراتيجية التوسع بأسطول شركتي مصر للطيران وإير كايرو، وتعزيز التعاون في إدارة وتشغيل المطارات، إلى جانب متابعة برامج الشراكة القائمة في مجالات أمن وسلامة الطيران، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل داخل المطارات المصرية وفق المعايير الدولية.

مشروعات لزيادة الطاقة الإستيعابية

وأوضح الحفني أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات وتنفيذ مشروعات لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين خدمات السفر، إلى جانب التوسع في برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الشراكات الدولية، وفي مقدمتها التعاون مع المملكة المتحدة، تُمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات التطوير واستدامة النمو داخل القطاع.

كما دعا وزير الطيران المدنى كُبرى الشركات البريطانية للمشاركة فى معرض العلمين الدولي فى دورته القادمة خاصة فى ظل العلاقات الإستراتيجية القوية التى تربط بين الجانبين.

توسيع التعاون مع مصر في مجال الطيران

من جانبه، أكد السفير ريتشاردسون حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر في مجال الطيران، مشيدًا بجهود وزارة الطيران المدني في تعزيز إجراءات السلامة والأمن داخل المطارات المصرية، مما أسهم في دعم حركة السياحة وزيادة الرحلات المتجهة إلى المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن التعاون في أمن الطيران والتدريب يُمثل نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه خاصة أنهم بصدد عقد دورة تدريبية لتمكين المرأة فى مجال أمن الطيران.

مشروعات البنية التحتية لقطاع الطيران المدني

كما أعرب السفير عن اهتمام كبريات الشركات البريطانية بضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن حجم الإستثمارات البريطانية في مصر يشهد نموًا مطّردًا، وأن القطاع خلال الفترة الحالية يُوفر فرصًا واعدة للتوسع والشراكة طويلة المدى.

