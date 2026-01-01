الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"الأعلى للجامعات" يوافق على إدراج المشروع الوطني للقراءة ضمن الأنشطة الطلابية

الأنشطة الطلابية
الأنشطة الطلابية
18 حجم الخط
ads

أوضح الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وافق على إدراج المشروع الوطني للقراءة ضمن محاور الأنشطة الطلابية، مع التأكيد على تعميمه في جميع الكليات بالجامعات المصرية، ووضع جدول زمني منظم للفعاليات، بالتنسيق مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وبالشراكة مع البحث العلمي للاستثمار.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء وعي طلابي مستنير، وترسيخ الثقافة والمعرفة داخل الجامعات، باعتبار القراءة أحد الأدوات الرئيسية لتشكيل شخصية الطالب القادر على التفكير النقدي والإبداع، مشيرًا إلى أن تبنّي المشروع الوطني للقراءة يأتي في إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وانطلقت الفعاليات الرسمية للمشروع من معهد إعداد القادة، تلاها تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية بعدد من الجامعات الحكومية، شهدت مشاركة واسعة من الطلاب، وركزت على التعريف بأهداف المشروع وآليات المشاركة، وأهمية القراءة في بناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.

وأكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي ومدير معهد إعداد القادة، أن المشروع الوطني للقراءة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الأنشطة الثقافية وبناء الوعي الطلابي، لافتًا إلى أن التنسيق مع منسقي الجامعات أسهم في سرعة انتشار المشروع وتفاعل الطلاب معه.

من جانبه، أوضح الدكتور عبده إبراهيم مدير المشروعات التربوية والجودة بالبحث العلمي للاستثمار أن المشروع يستهدف إعداد جيل مثقف وقادر على الإسهام الإيجابي في تنمية المجتمع، مؤكدًا أن الشراكة مع وزارة التعليم العالي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف المشروع داخل الجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات المشروع الوطني للقراءة الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الأنشطة الطلابية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي

مواد متعلقة

المستشفيات الجامعية قبلة المرضى خلال 2025.. استقبلت 32 مليون حالة.. ميكنة 80 منشأة.. 19 مليار جنيه استثمارات لتطوير 160 مشروعًا.. وإطلاق برنامج «رعاية» لعلاج الأمراض النادرة لدى الأطفال

نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة عين شمس تستقبل رئيس "دمياط" على هامش مناقشة ماجستير

أكاديمية البحث العلمي تفتح اليوم باب التقدم لمسابقة الصور العلمية 2026، اعرف الشروط

أكاديمية البحث العلمي في 2025.. تعزيز التكامل مع احتياجات الاقتصاد الوطني.. تطوير الصناعة المحلية.. إنشاء المركز القومي للجينوم.. دعم 18 نموذجا أوليا مبتكرا في 9 محافظات

أكاديمية البحث العلمي: انطلاق الدورة الثالثة لبرنامج RESPECT غدا

حصاد التعليم العالي في 2025.. إنجازات طبية ضخمة بالمستشفيات الجامعية.. إنشاء 14 جامعة تكنولوجية.. مسار تطبيقي حديث يدعم سوق العمل

وزير التعليم العالي: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

ينتظر الناس البشارة.. احذروا الإحباط!

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

العربية للتصنيع تكشف مراحل تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

ضبط شخص اقتحم منزل زوجته وحطم محتوياته بالشرقية

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads