إجراءات على المسافرين إنهاؤها قبل الوصول إلى المطار

تتيح مصر للطيران خدمة إنهاء إجراءات السفر من خلال موقع مصر للطيران على الموبايل، وهي الخدمة والتي تمنح الركاب (حائزي التذاكر المؤكدة) إمكانية إنهاء إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار والتي من شأنها تسهيل إجراءات المطار وجعلها مريحة وميسرة.

تذكرة الطيران

ادخل إلى موقع مصر للطيران من خلال الموبايل واختار خدمة إنهاء إجراءات السفر (Check-in) وسوف تستلم بطاقة الصعود على الموبايل.

تتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع المحدد وتنتهي 90 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر إلكترونية.

تتاح خدمة إنهاء إجراءات السفر في الوقت الراهن للركاب حائزي التذاكر الإلكترونية المؤكدة الحجز على الرحلات المغادرة من مطار القاهرة إلى جميع الوجهات الداخلية (داخل جمهورية مصر العربية) فقط.

يمكن التوجه مباشرة لبوابات الصعود إلى الطائرة في حالة حمل الأمتعة اليدوية فقط أما الركاب حاملي الأمتعة والحقائب فيتعين عليهم التوجه إلى كاونتر مصر للطيران الخاص بتسليم الأمتعة قبل ساعة على الأقل من وقت المغادرة.

وهناك مزايا يحصل عليها الراكب من خلال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت:

توفير الوقت

يمكن باستخدام هذه الخدمة التمتع بمزايا استعراض الحجز وإنهاء إجراءات السفر من خلال الموقع الإلكتروني.

طباعة بطاقة الصعود للطائرة بطريقة ميسرة من المنزل أو المكتب دون الحاجة إلى الانتظار في الصفوف المزدحمة بالمطار مما يتيح الفرصة في الوصول إلى المطار بوقت قصير قبل ميعاد إقلاع الرحلة.

يستطيع الراكب المسافر دون أمتعة التوجه مباشرة إلى بوابات المغادرة في حال حصولهم على بطاقات المغادرة عن طريق الإنترنت أما في حالة أن هناك أمتعة مصاحبة فيجب عليه التوجه إلى كاونتر تسليم الحقائب.

اختيار المقعد

يمكن للراكب أيضًا اختيار مقعده المفضل بنفسه من خلال خريطة المقاعد بناء على درجة الحجز واختيار المقاعد.

