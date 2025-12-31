أكاديمية البحث العلمي في 2025.. تعزيز التكامل مع احتياجات الاقتصاد الوطني.. تطوير الصناعة المحلية.. إنشاء المركز القومي للجينوم.. دعم 18 نموذجا أوليا مبتكرا في 9 محافظات

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تلعب دورًا محوريًّا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي عبر الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية، والبروتوكولات مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية؛ لتعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات الاقتصاد الوطني.

تحفيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي وتقديم حلول بحثية

وأضاف الوزير أن الأكاديمية ستواصل دعم أهداف التنمية المستدامة في مصر عبر تحفيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي وتقديم حلول بحثية مبتكرة للقطاعات الصناعية، مشيدًا بالأنشطة العلمية التي نفذتها خلال 2025، والتي ساهمت في تلبية احتياجات الصناعة المحلية وتطوير حلول تكنولوجية تعزز قدرات الاقتصاد المصري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

إنجازات بارزة لتعزيز القدرات البشرية والتكنولوجية

وأكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية حققت خلال 2025 إنجازات بارزة لتعزيز القدرات البشرية والتكنولوجية والتعاون الدولي في مجالات، مثل: العلوم النووية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار الأخضر، وتعتمد الأكاديمية نموذج 'الأكاديمية الوطنية للعلوم المتكاملة' لدعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتنمية الأقاليم الحدودية، موضحة أنه في إطار خطة الدولة لدعم البحث العلمي وربطه بالتنمية المستدامة، وقعت الأكاديمية نحو 10 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون محلية وإقليمية ودولية، ونظمت وشاركت في أكثر من 45 ورشة عمل ومؤتمر وملتقى وندوة، وبلغ إجمالي الإنجازات الموثقة 78 إنجازًا موزعة على خمسة محاور رئيسة؛ مما يعكس دورها المحوري في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز التنافسية العلمية لمصر إقليميًا ودوليًا.

تنظيم المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار

ومن بين الإنجازات التي حققتها الأكاديمية في عام 2025 تنظيم المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار (IRC EXPO 2025) بالعاصمة الجديدة، بمشاركة أكثر من 80 دولة وعرض أكثر من 250 ابتكارًا وبحثًا تطبيقيًّا، مع 35 جناحًا دوليًا و39 عارضًا مصريًا، وتوقيع اتفاقيات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، كما استضافت الأكاديمية اجتماع الجمعية العمومية لهيئة الشراكة بين الأكاديميات (IAP 2025) والمؤتمر الثلاثي بمشاركة 300 خبير و50 متحدثًا و120 منظمة دولية؛ مما رسخ مكانة مصر العلمية، بالإضافة إلى ذلك، احتفلت بيوم الجينوم الثالث وإعلان مستجدات مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، الذي شمل دراسة 1024 عينة بالتعاون مع شركة إيلومينا، بموازنة تتجاوز مليار جنيه وخطة لتسلسل 25 ألف جينوم وإنشاء المركز الوطني للجينوم، وأثمر عن نشر أبحاث عالمية واعدة في أربعة محاور رئيسة لدعم الطب الشخصي والدقيق.

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فوز 67 مرشحًا بجوائز الدولة والأكاديمية لعام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين جنيه من بين 391 متقدمًا، تصدرت جامعة المنصورة بـ9 جوائز، تلتها الإسكندرية بـ7 وجامعة القاهرة بـ6، فيما حصلت الزقازيق والمركز القومي للبحوث على 5 جوائز لكل منهما وعين شمس 4 جوائز، وتوزعت باقي الجوائز بين جامعات ومراكز بحثية أخرى، كما تسهم الأكاديمية حاليا في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمومية، وتعزز المجلة العربية لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأولت أكاديمية البحث العلمي اهتمامًا ببناء قدرات العلماء والباحثين والشباب عبر تنفيذ 17 فعالية علمية وتدريبية في العلوم المتقدمة، حيث شاركت جامعة الطفل في المعسكر الصيفي التاسع للمراهقين بالصين ضمن مشروع الحزام والطريق لتعزيز مهارات STEM والتبادل المعرفي الدولي، ونظمت الأكاديمية مؤتمرًا دوليًّا لدور المرأة في البحث العلمي بعنوان «النساء في العلوم التجريبية: القيادة والاستدامة»، وشاركت في فعاليات اليونسكو بباريس لدعم الدبلوماسية العلمية.

كما واصلت الأكاديمية خلال 2025 تعزيز التعاون الدولي عبر تنفيذ 23 نشاطًا دوليًّا، شملت مشروعات «أمحوتب» المصري–الفرنسي بإجمالي 233 مشروعًا، والمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين G20، ومؤتمر COP30 بالبرازيل مع إطلاق النسخة الرابعة من كتاب التكنولوجيا الخضراء بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ووقعت الأكاديمية اتفاقيات تعاون مع الأردن والصين، وشاركت في أنشطة المعهد المتحد للأبحاث النووية (JINR)، واستضافت الاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي (GRC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما رسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار العلمي والدبلوماسية العلمية.

واستضافت الأكاديمية «يوم الجغرافيين» بالتعاون بين مصر وروسيا ضمن منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدول البريكس (BRICS STI) لتعزيز التبادل العلمي ودور الجغرافيا في التنمية المستدامة، كما وقعت الأكاديمية مذكرة تفاهم مع البنية التحتية الأوروبية لبحوث علوم التراث (E-RIHS) بما يعزز الشراكات البحثية وتطبيق التقنيات الحديثة في علوم التراث وبناء القدرات البحثية.

وفي إطار تنمية الأقاليم الحدودية، أنشأت أكاديمية البحث العلمي مركز تنمية إقليم البحر الأحمر بالغردقة ومركز إقليم المغرة للزراعات الملحية، ونفذت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورش توعية بيئية ودورات تدريبية زراعية وأيامًا حقلية، من بينها يوم حقلي بمزرعة المغرة لعرض التقنيات الزراعية الحديثة وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمعات المحلية، كما صدر قرار مجلس الأكاديمية بإنشاء وتطوير ثلاثة مراكز إقليمية جديدة في الطور والغردقة والمغرة؛ لدعم التنمية الشاملة، والتوسع الجغرافي على مستوى الجمهورية.

كما عززت الأكاديمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال عبر المسابقات والهاكاثونات والبرامج التطبيقية ودعم المبتكرين والشركات الناشئة، حيث اختتمت النسخة الخامسة من مسابقة «فني مبتكر» بمشاركة 11,000 طالب من 250 مدرسة و4,000 مشروع مبتكر، تضمنت أكثر من 100 ورشة عمل ومعسكرين تدريبيين، كما اختتمت الدورة الثانية من برنامج «مصر تصنع» بتتويج 18 نموذجًا أوليًّا مبتكرًا من 12 مؤسسة تعليمية في 9 محافظات، وأطلقت الأكاديمية منصة «أطفال مصر العمرانية» لتعزيز دور الأطفال في صياغة المستقبل، وأعلنت الفرق الفائزة في النسخة التاسعة من تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بمشاركة 345 مشروعًا لطلاب STEM، فيما استقطب التحدي منذ انطلاقه أكثر من 1200 مشروع لطلاب مدارس STEM، وأكثر من 1,000 مشروع تخرج لطلاب الجامعات، وتدريب أكثر من 7,000 شاب من 21 محافظة.

