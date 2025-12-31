أكاديمية البحث العلمي: انطلاق الدورة الثالثة لبرنامج RESPECT غدا

18 حجم الخط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انطلاق برنامج RESPECT في دورته الثالثة لعام 2026، وذلك اعتبارًا من 1 يناير وحتى 15 مارس 2026، والذي يُعد أداة لدعم كبار العلماء المصريين الحاصلين على جوائز دولية أو حكومية (تشجيع أو امتياز) أو زمالات بحثية مرموقة من مؤسسات عالمية معروفة مثل: Humboldt, Alexander von L’Oréal, UNESCO, ICGEB, Fulbright, DFG, DAAD, IDB، وغيرها، لتنفيذ مشاريع بحثية متقدمة في المجالات الرئيسية ذات الأولوية الوطنية. كما يتيح البرنامج مشاركة الباحثين المبتدئين الواعدين (باحثو الدكتوراه والجدد بعد الدكتوراه) ضمن فرق البحث.

المجالات المستهدفة:

* الصحة والدواء والزراعة والغذاء

* الطاقة والمياه والبيئة

* تعميق التصنيع المحلي

* الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

* الثقافة والعلوم والآداب

شروط التقدم:

* التسجيل إلكترونيًا فقط عبر الرابط:

* ضرورة إرفاق خطاب موافقة من الجهة البحثية المصرية على التقدم بالمشروع

* إعلان المقترحات المقبولة على موقع الأكاديمية وإبلاغ الباحثين عبر البريد الإلكتروني

* استكمال أوراق المشروع الأصلية خلال ثلاثة أشهر من إعلان النتيجة لاستكمال إجراءات التمويل

* يجب أن ينتمي الباحث الرئيس والفريق المناوب إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي، بينما يمكن لبقية أعضاء الفريق الانتماء لجهات مختلفة

* الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر يحق لها التقديم على قدم المساواة مع الجامعات الحكومية

التمويل والموعد النهائي:

قيمة التمويل: 3 ملايين جنيه على سنتين

آخر موعد لتقديم المقترحات البحثية: 15 مارس 2026

