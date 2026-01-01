المستشفيات الجامعية قبلة المرضى خلال 2025.. استقبلت 32 مليون حالة.. ميكنة 80 منشأة.. 19 مليار جنيه استثمارات لتطوير 160 مشروعًا.. وإطلاق برنامج «رعاية» لعلاج الأمراض النادرة لدى الأطفال

18 حجم الخط

حققت منظومة المستشفيات الجامعية قفزة كبيرة خلال عام 2025 وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التزام الوزارة بتطوير أداء المستشفيات الجامعية من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية مكثفة للكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية، مع التركيز على التخصصات البينية ورقمنة الخدمات، بما يسهم في تسهيل إجراءات المرضى ورفع كفاءة العمل، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة 80 مستشفى في 12 جامعة حكومية، وتجهيز البنية التحتية المعلوماتية بأكثر من 37 ألف جهاز حاسب، إلى جانب معدات الشبكات والخوادم وأنظمة الحماية السيبرانية.

ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 146 مستشفى

وأشار عاشور إلى ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 146 مستشفى، من بينها 52 مستشفى متخصصًا، تسهم بنحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية و50% من أسرة العناية المركزة بالقطاع الحكومي، وخلال عام 2025 استقبلت هذه المستشفيات نحو 32 مليون مريض، وقدمت 76% من خدمات المستوى الثالث المرتبطة بالجراحات المتقدمة، كما أجري بها 658 ألف عملية جراحية، منها 393 ألف عملية كبرى وذات مهارة متقدمة، وبلغ عدد التحاليل الطبية 26,732,576، والإشاعات التشخيصية والتداخلية 7,324,236، فيما بلغت حالات الرعاية المركزة والحضانات 177,391 حالة.

19 مليار جنيه في 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية،

وأكد الوزير أنه تم استثمار 19 مليار جنيه في 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية، شملت تحديث 33 مستشفى و127 مشروعًا لرفع الكفاءة، من أبرزها افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، والمستشفى الجامعي بالسويس، وتطوير المدينة الطبية بجامعة عين شمس مع وحدات متخصصة للأطفال والعناية المركزة، إضافة إلى افتتاح وحدات متقدمة في مستشفيات سموحة والمواساة وتطوير وحدات أخرى عبر الفيديو كونفرانس، وإطلاق برنامج «رعاية» لتدريب الأطباء على تشخيص وعلاج الأمراض النادرة لدى الأطفال.

القضاء على قوائم الانتظار

كما أكد عاشور أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في عدة مبادرات رئاسية، مثل «التشخيص عن بعد» و«القضاء على قوائم الانتظار» ومبادرات الأورام، حيث تم علاج 414,395 حالة بنسبة إنجاز 80% في تخصصات متنوعة تشمل جراحة الأورام والعظام والعين وزراعة الكلى والكبد وجراحة المخ والأعصاب والقلب والقسطرة، كما شاركت المستشفيات في 12 محافظة بالمبادرات الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج الأورام، مثل صحة المرأة والكشف المبكر لسرطانات الثدي والبروستاتا والقولون وعنق الرحم والرئة.

وأكد د. عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية شاركت مع وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بمجالات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، إضافة إلى مبادرة «التشخيص عن بعد» للمناطق النائية، حيث قدمت 81,044 استشارة، وأطلقت 535 قافلة استفاد منها 303,469 حالة، ونظمت 22 حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرًا إلى التعاون المصري الألماني في علاج الأورام لتفعيل برامج الكشف المبكر والعلاج والرعاية المتكاملة.

وأضاف د. عمر شريف عمر أن مستشفيات جامعة القاهرة، لا سيما قصر العيني وكلية الطب، شهدت تطويرًا وتجديدًا بتكلفة 68 مليون جنيه ضمن خطة تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطبية للمرضى من داخل مصر وخارجها، شملت افتتاح معمل قساطر الإلكتروفسيولوجي بمركز رعاية الحالات الحرجة، بالإضافة إلى محطة الكهرباء S4 والكنترول المركزي لطلاب كلية الطب.

وأشار د. أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، إلى توقيع الوزارة عدة اتفاقيات دولية ومحلية لتعزيز جودة الخدمات الطبية، منها التعاون مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، وبروتوكولات مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بالدقهلية والأمانة العامة للصحة النفسية لتشمل التدريب والبحث العلمي وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى بروتوكول مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة (GAHAR)، كما تم تدشين العقار الجيني TRIKAFTA لأول مرة في مصر، وتوقيع بروتوكول تعاون بين كليتي طب جامعة عين شمس وجامعة الزقازيق.

إنشاء مستشفى جراحات اليوم الواحد

وأوضح عناني إنه تم إنشاء مستشفى جراحات اليوم الواحد بسعة 60 سريرًا منها 12 عناية مركزة، ويضم 19 تخصصًا طبيًا، وغرف عمليات، ومركز أشعة ومعامل متخصصة؛ لتعزيز الخدمات الجراحية السريعة والتعليم الطبي بجامعة السادات، إلى جانب افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، ومستشفى جامعة بورسعيد بطاقة 540 سريرًا، و16 غرفة عمليات، و31 عيادة؛ مما يسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة ودعم التدريب العملي لطلاب الطب.

وثمن د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة دور المستشفيات الجامعية في مصر في تقديم خدمات الرعاية الصحية المُتميزة، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًّا في التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال الاستثمارات المستمرة التي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية تواكب المستويات العالمية.

