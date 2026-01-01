الخميس 01 يناير 2026
نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
تفقّد الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التربية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على متابعة انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

رافقه خلال جولته التفقدية  الدكتورة صفاء شحاتة عميد كلية التربية، الدكتور هاني يوسف، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد الناصر رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة سمر رجب، مدرس التربية الخاصة بالكلية.

وخلال الجولة، اطّلع نائب رئيس الجامعة على لجان الامتحانات، وتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة، وتوافر الهدوء والانضباط داخل اللجان، إلى جانب الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما يضمن أداءهم للامتحانات في أجواء مناسبة.

كما شملت الجولة تفقد مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية بالكلية، حيث استمع إلى شرح حول أنشطة المركز ودوره في رفع كفاءة تدريس اللغة الإنجليزية، بما يتماشى مع متطلبات التطوير الأكاديمي وتحسين جودة العملية التعليمية.

الانضباط خلال فترة الامتحانات

وشدد الدكتور رامي ماهر غالي على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والالتزام بقواعد الانضباط خلال فترة الامتحانات، وتفعيل آليات الحد من الغش بكافة أشكاله، سواء باستخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة أخرى، مع إحاطة الملاحظين بكافة تعليمات الامتحانات، والتأكيد على جودة الأداء داخل اللجان بما يخدم مصلحة الطلاب.

كما أكد نائب رئيس الجامعة على تقديم الدعم الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، وتوفير كافة سبل التيسير اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتهيئة بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب.

نتائج الفصل الدراسي الأول

وشدد  الدكتور رامي ماهر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح فور انتهاء كل امتحان، والإسراع في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، حرصًا من على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.

