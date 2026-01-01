عام المواجهة في الأسواق، كيف خاض جهاز حماية المستهلك معركة ضبط الأسعار وبناء الثقة في 2025

18 حجم الخط

في عام وُصف بأنه من أكثر الأعوام ضغطًا على الأسواق المصرية، بفعل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، برز جهاز حماية المستهلك كأحد الأذرع الرقابية الأساسية للدولة في معركة ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

أرقام ضخمة، حملات موسعة، وقرارات ملزمة، تكشفها قراءة متعمقة في الحصاد السنوي للجهاز لعام 2025، الذي حمل عنوانًا دالًا: «عام من المواجهة والرقابة وبناء الثقة».

حملات مكثفة على الأسواق

مع تصاعد شكاوى الغلاء والتلاعب بالأسعار، كثّف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، لا سيما السلع الغذائية والاستراتيجية.

وخلال عام 2025، نفّذ الجهاز 9,436 حملة رقابية شملت 24 محافظة، تم خلالها المرور على 122,097 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 30,516 محضرًا لمخالفات تنوعت بين:

عدم الإعلان عن الأسعار.

البيع بأزيد من السعر الرسمي.

تداول سلع غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

عدم إصدار فواتير للمستهلكين.

كما ضبطت الحملات نحو 584.5 طن سلع غذائية، و497 ألف لتر زيوت سيارات ومواد بترولية مجهولة المصدر، إضافة إلى 225 ألف بيضة مائدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويؤكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن «ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل أولوية قصوى للدولة، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر».

ضربات نوعية ضد الغش التجاري

ولم تقتصر تحركات الجهاز على المخالفات التقليدية، بل امتدت إلى ما وصفه مسئولون داخل الجهاز بـ«الضربات النوعية» ضد شبكات الغش التجاري.

ففي حي البساتين بالقاهرة، تم ضبط مخزن يعيد تدوير أجهزة كهربائية تالفة وبيعها على أنها جديدة، مع ضبط 1463 جهازًا و1560 ملصق كفاءة طاقة مزور. وفي الجيزة، كُشف عن مخازن تعيد تصنيع مراتب من خامات مجهولة المصدر وتحمل علامات تجارية شهيرة، إضافة إلى مصانع غير مرخصة لإنتاج أدوات كهربائية دون بيانات سلامة.

وفي القليوبية، ضُبطت 74 طنًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب محطة مياه معدنية غير مرخصة تحتوي على 80 ألف عبوة مخالفة، فضلًا عن زيوت طعام ومواد غذائية يُعاد تدويرها في ظروف غير صحية.

وتكشّف هذه الوقائع حجم المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك في غياب الرقابة، وتفسر تشديد الجهاز على التواجد الميداني والدفع بمزيد من مأموري الضبط القضائي.

جهاز حماية المستهلك يتلقى 211 ألف شكوى من المواطنين

بعيدًا عن الحملات، تشكل الشكاوى مرآة حقيقية لنبض الشارع. وخلال 2025، تلقى جهاز حماية المستهلك 211,732 شكوى وبلاغًا من المواطنين، نجح في إزالة أسباب 202,522 شكوى، بنسبة إنجاز بلغت 96%.

وتصدرت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية القائمة بعدد 32,384 شكوى، تلتها شكاوى الاتصالات والتسوق الإلكتروني والإعلانات المضللة.

جغرافيًا، جاءت محافظة الإسكندرية في الصدارة بإجمالي 20,518 شكوى، ما يعكس ارتفاع وعي المواطنين بحقوقهم، وفقًا لمسئولي الجهاز.

قرارات ملزمة واستدعاءات قانونية

في مواجهة الشركات غير المتعاونة، أصدر مجلس إدارة الجهاز 1,607 قرارًا ملزمًا خلال عام واحد، شملت قطاعات السيارات، السلع المعمرة، الاتصالات، والإعلانات.

وشهد عام 2025 استدعاء أكثر من 18,400 سيارة بسبب عيوب فنية، إلى جانب استدعاءات لمنتجات كهربائية وأجهزة باور بانك وعناصر إضاءة، مع إلزام الشركات بالاستبدال أو رد الثمن دون اشتراط الفاتورة.

وفي ملف الإعلانات، أوقف الجهاز إعلانات مضللة، وفرض غرامات، وأشرف على تنظيم مسابقات تجارية تجاوزت قيمة جوائزها 245 مليون جنيه.

بناء جهاز رقابي حديث

لم يقتصر الحصاد على الضبط والمخالفات، بل شمل تطويرًا مؤسسيًا واسعًا، عبر برامج تدريب وتأهيل للعاملين، وافتتاح مقرات جديدة، والتوسع في التحول الرقمي.

فقد افتُتح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة، إلى جانب تشغيل مقرات إقليمية جديدة، واستكمال تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل تلقي الشكاوى وتعزيز الشفافية.

ويؤكد السجيني أن «العنصر البشري هو حجر الزاوية في نجاح منظومة حماية المستهلك»، مشددًا على أن التدريب والتأهيل يمثلان خط الدفاع الأول لضبط الأسواق.

جهاز حماية المستهلك يطلق حملات توعوية واسعة للمواطنين

في موازاة الرقابة، أطلق الجهاز حملات توعوية واسعة، أرسل خلالها نحو 60 مليون رسالة نصية، ونفّذ ندوات وفعاليات في 23 محافظة، مستهدفًا الطلاب والشباب والجمعيات الأهلية.

كما عزز الجهاز شراكاته الإقليمية والدولية، بتوقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة حماية المستهلك في الأردن، تونس، لبنان، الجزائر، والاستعداد لتوقيع اتفاقيات جديدة مع السعودية والمجر.

