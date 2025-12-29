الإثنين 29 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير التموين يؤكد أهمية وجود احتياطي استراتيجي من القمح لتلبية احتياجات المخابز

احتياطي استيراتيجي
احتياطي استيراتيجي من القمح
ترأس، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن، في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص، ومعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء.

الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز

وخلال الاجتماع، اطمئن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمنظومة الطحن، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

 

وفي سياق متصل، أوضح  وزير التموين أهمية  وجود احتياطي استراتيجي آمن من القمح، مشيرا إلى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق، وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات

