تعرف على أسعار الزيوت والخضروات بأسواق اليوم الواحد (صور)

18 حجم الخط

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان توافرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة.

ويطرح سوق «اليوم الواحد» مختلف السلع الغذائية والأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السلع التموينية، والزيوت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، والخضروات، والفاكهة، وغيرها من السلع، بتخفيضات تتراوح ما بين 10% و20% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وزارة التموين تطرح خضروات بأسعار مخفضة بمعارض «أسواق اليوم الواحد»

وفي إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، طرح كميات كبيرة من الخضروات الطازجة بأسعار مخفضة داخل معرض «أسواق اليوم الواحد».

أسعار السلع في سوق اليوم الواحد

السكر: 27 جنيهًا

الدقيق: 19 جنيهًا

الأرز: 24 جنيهًا

المكرونة كيلو: 24.25 جنيهًا

الشاي 250 جرام: 30 جنيهًا

يتراوح أسعار الزيت ما بين 48 جنيه الى 69 جنيه

بصل أحمر: 15 جنيهًا للكيلو

بصل أبيض: 15 جنيهًا للكيلو

بطاطس: 15 جنيهًا للكيلو

طماطم: 12.5 جنيه للكيلو

خيار: 20 جنيهًا للكيلو

ليمون مالح: 15 جنيهًا للكيلو

كوسة: 22 جنيهًا للكيلو

فلفل رومي: 15 جنيهًا للكيلو

فلفل بلدي أخضر: 15 جنيهًا للكيلو

باذنجان عروس: 15 جنيهًا للكيلو

باذنجان أبيض: 15 جنيهًا للكيلو

باذنجان رومي: 12 جنيهًا للكيلو

بطاطا: 13 جنيهًا للكيلو

جزر: 12 جنيهًا للكيلو

بنجر: 12 جنيهًا للكيلو

بسلة: 17 جنيهًا للكيلو

فلفل ألوان: 22 جنيهًا للكيلو

فاصوليا خضراء: 25 جنيهًا للكيلو

ثوم مقروط: 15 جنيهًا للكيلو

قلقاس: 20 جنيهًا للكيلو

كما تم طرح مجموعة متنوعة من الزيوت ومنتجات المنظفات والعناية الشخصية بأسعار مخفضة، من خلال سوق اليوم الواحد.

أسعار الزيوت بأسواق اليوم الواحد

زيت خليط وصاية 650 مل: 67 جنيهًا

زيت خليط وصاية 700 مل: 60 جنيهًا

زيت خليط سما 900 مل: 69 جنيهًا

زيت خليط المروة 1 لتر: 75 جنيهًا

زيت خليط ميكسولا 1 لتر: 75 جنيهًا

زيت بذرة قطن فرنسـاوي 900 مل: 60.5 جنيه

زيت بذرة قطن سما 900 مل: 60.5 جنيه

زيت بذرة قطن سما 700 مل: 28.5 جنيه

زيت دوار الشمس سما 700 مل: 27 جنيهًا

زيت دوار الشمس سما 900 مل: 32 جنيهًا

زيت دوار الشمس سما 1 لتر: 60.5 جنيه

زيت دوار الشمس سما 5 لتر: 325 جنيهًا

زيت ميكسولا (خليط عباد شمس × بذرة قطن × فول صويا): 350 جنيهًا

ثانيًا: الصابون والمنظفات

صابون تواليت روزا 90 جم: 15.5 جنيه

صابون تواليت أسترا 100 جم (كيس 3 قطع): 18 جنيهًا

هاتريك عالي الرغوة 2.5 كجم: 211 جنيهًا

هاتريك بانسية منخفض الرغوة 2.5 كجم: 215 جنيهًا

سائل شفاف هاتريك 670 مل: 98 جنيهًا

سائل هاتريك: 102 جنيه

منعم ملابس 1 لتر: 25 جنيهًا.

وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بفيصل

وافتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، سوق «اليوم الواحد» المقام بأرض المطاحن بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» يأتي ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تمثل إحدى الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع استمرار الوزارة في التوسع في إقامتها بمختلف المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يضمن وصول الدعم الحقيقي للمواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن افتتاح سوق «اليوم الواحد» بأرض المطاحن بشارع فيصل يأتي استكمالًا لخطة المحافظة في التوسع بإقامة هذه الأسواق، وذلك بعد أسبوع من افتتاح سوق مماثل بمنطقة هضبة الأهرام، ونتاجًا للتعاون المثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين، موضحًا أن السوق يضم منافذ متعددة توفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية مع المتابعة المستمرة لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، ومشيرًا إلى أنه تم افتتاح 21 سوقًا حتى الآن بمختلف الأحياء والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع الحرص على اختيار مواقع قريبة من المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة وتكثيف الرقابة لضمان جودة المعروضات وحماية حقوق المستهلكين.

ويشارك في السوق 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب 10 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق عددًا من الباكيات المتنوعة، فضلًا عن أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.