وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق السلع الغذائية المخفضة بالسبتية

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ويرافقهما الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، سوق ومعرض مستلزمات الأسرة والسلع الغذائية المخفضة بموقف السبتية الجديد، اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر.

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والسيد أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والدكتور محمد مدحت نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والحد من حلقات التداول الوسيطة.

ويضم السوق نحو 106 عارضين، بمشاركة عدد من الجهات، تشمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة المصريين للتوزيع والخدمات، نادي روتاري الخيري، اتحاد منتجي الدواجن، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة.

ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه المبادرات تمثل أحد المحاور المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، من خلال إتاحة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ومنتجات السلع الأساسية مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار الوزير إلى استمرار إقامة السوق بميدان رمسيس – موقف السبتية الجديد لمدة أسبوع، ضمن خطة الوزارة للتوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يضمن وصول السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، ويعزز من استقرار منظومة الإمداد الغذائي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة علي التنسيق مع جميع المحافظات والوزارات والجهات المعنية للتوسع في افتتاح منافذ ومعارض بيع السلع الغدائية الأساسية التي يحتاجها المستهلك وضمان وجود تخفيضات كبيرة على الأسعار.

إتاحة كافة السلع بجودة وبأسعار مخفضة وخاصة في المناطق ذات الكثافات العالية للسكان

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير وإتاحة كافة السلع بجودة وبأسعار مخفضة وخاصة في المناطق ذات الكثافات العالية للسكان بالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص بما يساهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري للسلع.

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن إقامة الأسواق فى مختلف أحياء المحافظة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن اختيار موقع السوق بميدان رمسيس – موقف السبتية الجديد يأتي في إطار الحرص على الوصول لأكبر شريحة من المواطنين، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية لإنجاح هذه المبادرات التي تحقق أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم من السوق، والاستفادة من التخفيضات، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين.

