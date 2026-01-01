إقبال كبير على استقلال القطار الكهربائي

18 حجم الخط

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا جديدة توضح استمرار الإقبال الكثيف من المواطنين على استقلال القطار الكهربائى الخفيف LRT سواء القادمين من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والمحطات الاخرى بمدن شرق القاهرة إلى العاصمة الجديدة والعكس.

وفي إطار خطة وزارة النقل التي تهدف إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة وتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعى بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية نشرت الوزارة صورا جديدة تعكس كثافة استخدام أماكن انتظار السيارات بمحيط محطات القطار الكهربائى الخفيف والتي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار، وذلك بالتزامن مع زيادة الإقبال على استخدام القطار الكهربائي الخفيف LRT أحد وسائل النقل الجماعي الآمنة والنظيفة الصديقة للبيئة، وحيث يخدم القطار المدن العمرانية الجديدة شرق العاصمة من السلام حتى العاصمة الجديدة.

وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العربية للتصنيع إجراءات تصنيع عربات البضائع الخاصة بـ القطار السريع، في إطار خطط شركات التشغيل للتوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية مستقبلًا، بما يسهم في تطوير منظومة النقل اللوجستي داخل البلاد.

التوسع في عمليات نقل البضائع بالقطارات

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع مع الهيئة القومية للأنفاق مذكرة تفاهم لتصنيع وتوريد عدد 210 عربات بضائع للعمل على خطوط القطار السريع، وذلك داخل مصانع الهيئة بشركة سيماف التابعة لها.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ التصنيع داخل مصنع وورش الشركة.

