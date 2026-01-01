حركة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية

الخميس 01 يناير 2026
شهدت محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية كثافات مرورية متفاوتة، صباح اليوم الخميس، مع تحرك المواطنين إلى أعمالهم.
 

محافظة القاهرة

وظهرت كثافات متحركة على المحاور الرئيسية مثل الطريق الدائري، صلاح سالم وكوبري أكتوبر، مع تباطؤ في بعض الاتجاهات.

كما شهدت شوارع بمدينة نصر ومحور كورنيش النيل انسيابية نسبية، وسط انتشار رجال المرور لتسهيل حركة المركبات ومنع أي اختناقات.
 

محافظة الجيزة

كما سجلت مناطق العجوزة وصفط اللبن والهرم أحجاما مرورية ملحوظة، بينما سارت الحركة على محور 26 يوليو وطريق الواحات بانسيابية في الاتجاهات الأخرى.
 

محافظة  القليوبية

كما شهدت الحركة المرورية  على الطرق الرئيسية مثل محور بنها الزراعي وطريق طوخ كثافات متوسطة، دون تسجيل أي توقفات كبيرة أو اختناقات مطولة.
 

الحالة العامة للمرور اليوم 1 يناير 2026 

وتابعت غرفة عمليات المرور، الحركة المرورية صباح اليوم متحركة بشكل متفاوت بين الانسيابية في بعض الطرق الداخلية والكثافات على المحاور الحيوية، فيما يستمر رجال المرور في تنظيم الحركة وتوجيه السيارات نحو البدائل المتاحة عند الحاجة.

