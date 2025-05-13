للنساء بعد الأربعين، 10 أصناف من التوابل لا بد من إضافتها لأكلاتك

أصناف من التوابل مهمة للنساء بعد الأربعين، مع التقدم في العمر، تبدأ أجسام النساء في المرور بتغيرات هرمونية وفسيولوجية، لا سيما بعد سن الأربعين، وهو العمر الذي يُعتبر بداية مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.



في هذه المرحلة، تصبح النساء أكثر عرضة لمشكلات صحية مثل هشاشة العظام، زيادة الوزن، مشاكل في القلب، انخفاض المناعة، اضطرابات النوم، وتغيرات في المزاج.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه بينما تلعب التغذية المتوازنة والرياضة دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة، فإن إدخال بعض التوابل الطبيعية إلى النظام الغذائي يمكن أن يعزز مناعة الجسم، ويحسّن الهضم، ويقلل الالتهابات، ويؤخر علامات التقدم في السن.



أفضل توابل تحتاجها المرأة في اكلاتها بعد الأربعين

أطعمة للنساء بعد الأربعين

فيما يلي تستعرض الدكتورة مروة، قائمة بأهم التوابل المفيدة للنساء بعد سن الأربعين، مع شرح لفوائد كل منها، وأفضل طرق استخدامها في الطعام اليومي:



1. الكركم

الكركم هو أحد أقوى التوابل المضادة للالتهابات، ويحتوي على مركب فعّال يُدعى الكركمين.

أظهرت العديد من الدراسات أن الكركمين يساعد على تقليل التهابات المفاصل، ويقاوم بعض أنواع السرطان، ويحسّن وظائف المخ ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



فوائد خاصة للنساء بعد الأربعين: يساعد في تخفيف آلام المفاصل وهشاشة العظام، ويحسن من صحة الجلد ويقاوم التجاعيد.

طرق الاستخدام: يمكن إضافته إلى الحساء، العدس، الأرز، أو كوب حليب دافئ قبل النوم (المعروف باسم "الحليب الذهبي").

2. الزنجبيل

الزنجبيل مشهور بقدرته على تهدئة الجهاز الهضمي، ولكن فوائده تمتد أيضًا إلى تحسين الدورة الدموية ومكافحة الغثيان والالتهابات.

فوائد خاصة للنساء بعد الأربعين: يخفف من تقلصات ما قبل الطمث، ويقلل من الشعور بالانتفاخ، ويعزز مناعة الجسم، ويكافح الخمول.

طرق الاستخدام: يُستخدم في الشاي، مع الخضار، أو في تتبيلات اللحوم.

3. القرفة

القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة، وهي فعالة في تقليل نسبة السكر في الدم، مما يجعلها مهمة بشكل خاص للنساء المعرضات لمرض السكري بعد الأربعين.

فوائد خاصة للنساء بعد الأربعين: تنظيم مستويات السكر، تحسين الحساسية للأنسولين، والمساعدة في إدارة الوزن.

طرق الاستخدام: يمكن إضافتها إلى الشوفان، اللبن، الحلويات، أو كوب قهوة صباحي.

4. الحبة السوداء (حبة البركة)

قيل عنها قديمًا "فيها شفاء من كل داء"، وهي بالفعل تحتوي على خصائص مناعية مذهلة.

فوائد خاصة للنساء بعد الأربعين: تقوي جهاز المناعة، تحمي من السرطان، وتساعد على تنظيم ضغط الدم.

طرق الاستخدام: يمكن إضافتها إلى الخبز، السلطات، أو تناول ملعقة صغيرة منها ممزوجة بالعسل صباحًا.

5. الشمر

الشمر هو صديق المرأة بامتياز، خصوصًا فيما يتعلق بمشكلات الجهاز الهضمي والهرمونات.

فوائد خاصة للنساء بعد الأربعين: يخفف من الانتفاخات، ينظّم الدورة الشهرية، ويحسن التوازن الهرموني.

طرق الاستخدام: يمكن غليه وشربه كشاي، أو إضافته إلى السلطات والمخبوزات.

6. الكركديه المجفف

رغم أنه يُستخدم غالبًا كمشروب، إلا أن الكركديه يمكن اعتباره من التوابل المساعدة في تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم.

فوائد خاصة للنساء بعد الأربعين: تقليل ضغط الدم المرتفع، تعزيز الدورة الدموية، وتحسين نضارة البشرة.

طرق الاستخدام: يمكن طحنه وإضافته إلى الخلطات، أو تناوله كمشروب بارد أو ساخن.

7. الفلفل الأسود

الفلفل الأسود أكثر من مجرد نكهة، فهو يحتوي على مادة "بيبيرين" التي تعزز امتصاص المواد الغذائية مثل الكركمين.

فوائد خاصة للنساء بعد الأربعين: تحسين امتصاص الفيتامينات والمعادن، تنشيط الدورة الدموية، وتحسين المزاج.

طرق الاستخدام: يمكن إضافته إلى جميع الأطعمة تقريبًا، خاصة عند استخدام الكركم.

8. الكمون

الكمون معروف بفوائده الهضمية، لكنه أيضًا يحتوي على مضادات أكسدة ويساعد في التخلص من السموم.

فوائد خاصة للنساء بعد الأربعين: تخفيف الانتفاخ، تحسين الهضم، وتعزيز صحة الكبد.

طرق الاستخدام: في تتبيل الطعام، شوربة العدس، أو تناوله منقوعًا في الماء صباحًا.

9. جوزة الطيب

على الرغم من أنها تُستخدم بكميات صغيرة، إلا أن لها فوائد مهدئة للأعصاب ومحفزة للنوم.

فوائد خاصة للنساء بعد الأربعين: مقاومة الأرق، تخفيف التوتر العصبي، والمساعدة على الاسترخاء.

طرق الاستخدام: تُضاف بكميات بسيطة إلى الحليب، الحلويات، أو الشوربة.

10. الزعتر

الزعتر غني بالزيوت العطرية المفيدة لصحة الجهاز التنفسي والمناعي.

فوائد خاصة للنساء بعد الأربعين: مقاومة العدوى، تهدئة السعال، وتحسين وظائف الجهاز التنفسي.

طرق الاستخدام: يُضاف إلى السلطات، الفطائر، اللحوم، أو يُشرب كمغلي.

نصائح هامة لاستخدام التوابل بعد سن الأربعين:

توابل لصحتك

الاعتدال مهم: رغم فوائدها، الإفراط في استخدام التوابل قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

اختر التوابل الطازجة: يُفضل شراء التوابل غير المطحونة وطحنها في المنزل للحفاظ على فعاليتها.

اجمعي بينها بذكاء: مثلًا، استخدام الفلفل الأسود مع الكركم يعزز الامتصاص، أو الزنجبيل مع القرفة لتحفيز الحرق.

احذري من التفاعلات: إذا كنتِ تتناولين أدوية معينة (مثل مميعات الدم)، فاستشيري طبيبك قبل إدخال كميات كبيرة من بعض التوابل مثل الزنجبيل أو القرفة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.